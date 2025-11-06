Καλά στην υγεία τους τα μέλη του πληρώματος του τάνκερ που κατέλαβαν πειρατές.

Πειρατές έκαναν ρεσάλτο σε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων, ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. Στο πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου είναι και πέντε Έλληνες ναυτικοί- ανάμεσά τους ο πρώτος μηχανικός- που είναι καλά στην υγεία τους σύμφωνα με πληροφορίες.

Περίπου στις 11:48 τοπική ώρα, το πρωί της Πέμπτης, πειρατές κατέλαβαν το τάνκερ Hellas Aphrodite σε απόσταση 550 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Σομαλίας, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ασφάλειας ναυσιπλοΐας Ambrey.

Το ελληνικών συμφερόντων πλοίο, με σημαία Μάλτας, είναι χωρητικότητας 49.992 dwt, ναυπηγημένο το 2016 και μεταφέρει βενζίνη από το Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Το πλήρωμα αριθμεί 24 μέλη, ανάμεσά τους πέντε Έλληνες, μεταξύ των οποίων ο πρώτος μηχανικός. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Οι πειρατές προσέγγισαν το τάνκερ και άνοιξαν πυρ. Έριξαν χειροβομβίδες και πυροβόλησαν με πολυβόλα, έκαναν ρεσάλτο και κατέλαβαν το δεξαμενόπλοιο. Από την πρώτη στιγμή τα μέλη του πληρώματος μπήκαν στο καταφύγιο του πλοίου και είναι σε επαφή με τη ναυτιλιακή εταιρεία, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Με ανακοίνωση η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, Latsco Marine Management, ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκε η ομάδα εκτάκτων αναγκών και πως είναι σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της ασφάλειας του πληρώματος.