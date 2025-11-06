Η ταινία ακολουθεί τον Ronnie, έναν νεαρό φυγά που αγωνίζεται να επιβιώσει στον δρόμο και φιλοξενείται από την Audrey, μία μοναχική γυναίκα, ο γιος της οποίας είχε πέσει θύμα απαγωγής πριν από 20 χρόνια.

Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Ρενέ Ζελβέγκερ θα πρωταγωνιστήσει στο «Phantom Son», ένα ψυχολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Γέιτς και βασισμένο σε πρωτότυπο σενάριο του Ίαν Σκοτ Μακάλοου.

Η AGC Studios του Στιούαρτ Φορντ θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την ταινία ενώ θα βρίσκεται και στην παραγωγή.

Το πρότζεκτ ξεκίνησε και αναπτύχθηκε από την ηθοποιό και την παραγωγό Καρμέλα Καζινέλι για λογαριασμό της Big Picture Co.

«Το "Phantom Son" είναι ένα σπάνιο εύρημα με την υπόσχεση να αγγίξει ένα ευρύ κοινό με το είδος της χαρακτηροκεντρικής αφήγησης που αγαπάμε, ενώ είμαστε ενθουσιασμένες που παίρνει σάρκα και οστά με μία τόσο εξαιρετική ομάδα. Με τον Ντέιβιντ στο τιμόνι και την AGC ως συνεργάτη μας, είμαστε σε θέση να παραδώσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό», ανέφεραν, σε κοινή δήλωσή τους, η Ζελβέγκερ και η Καζινέλι.

Η ταινία ακολουθεί τον Ronnie, έναν νεαρό φυγά που αγωνίζεται να επιβιώσει στον δρόμο και φιλοξενείται από την Audrey, μία μοναχική γυναίκα, ο γιος της οποίας είχε πέσει θύμα απαγωγής πριν από 20 χρόνια. Καθώς η Audrey πείθεται ότι ο Ronnie είναι στην πραγματικότητα ο χαμένος γιος της, αναπτύσσεται ένα διεστραμμένο παιχνίδι γάτας-ποντικιού, που θολώνει τα όρια μεταξύ εξαπάτησης και αυταπάτης.

Η AGC Intl. και η CAA Media Finance έχουν τα παγκόσμια δικαιώματα της ταινίας, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα την παρουσιάσουν στο American Film Market (AFM). Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το κάστινγκ για τους υπόλοιπους ρόλους, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με το Variety.