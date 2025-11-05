Συναγερμός στο νησί Ολερόν, ανοιχτά της Βρετάνης στη Γαλλία, όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο νησί Ολερόν, δημοφιλή προορισμό διακοπών στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Γαλλίας, όταν ένας οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες, τραυματίζοντας δέκα άτομα, τρία εκ των οποίων σοβαρά.

Το συμβάν συνέβη γύρω στις 8:45 π.μ., ανάμεσα στα χωριά Ντολύ-ντ’Ολερόν και Σεν-Πιερ-ντ’Ολερόν. Πολλοί από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Πουατιέ.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός φέρεται να έστρεψε σκόπιμα το όχημά του προς πεζούς και έναν ποδηλάτη, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τον άκουσαν να φωνάζει «Αλλάχ Άκμπαρ» λίγο πριν επιταχύνει. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει αυτό το στοιχείο.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ψυχικών προβλημάτων του δράστη. Μέχρι στιγμής, η εισαγγελία αντιτρομοκρατίας δεν έχει αναλάβει την υπόθεση.

Λίγο μετά την επίθεση, ο ύποπτος συνελήφθη από την αστυνομία, καθώς φέρεται να προσπάθησε να βάλει φωτιά στο αυτοκίνητό του. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χωρίς αντίσταση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι πρόκειται για Γάλλο υπήκοο περίπου 30 ετών, κάτοικο του χωριού Λα Κοτινιέρ στη δυτική ακτή του νησιού. Ο δήμαρχος του Σεν-Πιερ-ντ’Ολερόν, Κριστόφ Σερ, δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien ότι ο άνδρας «είναι γνωστός στις αρχές για πολλαπλές παραβάσεις, κυρίως λόγω συχνής χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ». Παράλληλα, δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων ατόμων υπό παρακολούθηση για πιθανή ριζοσπαστικοποίηση.

Ο εισαγγελέας της Λα Ροσέλ, Αρνό Λαραίζ, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ τα κίνητρα του δράστη παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με το Info Traffic 17, σημειώθηκαν δύο χωριστά περιστατικά, το πρώτο κοντά στο σούπερ και το δεύτερο σε λεωφόρο όπου χτύπησε έναν ποδηλάτη.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, ανέφερε:

«Σήμερα το πρωί, ένας οδηγός παρέσυρε αρκετούς πεζούς και ποδηλάτες. Δύο θύματα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και τρία ακόμη έχουν τραυματιστεί. Ο δράστης συνελήφθη και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατόπιν αιτήματος της Πρωθυπουργού, μεταβαίνω επιτόπου».