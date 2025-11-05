Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι θα μπορούσε να απαγορεύσει στη Shein να πουλά τα προϊόντα της στη χώρα, έπειτα από καταγγελία υπηρεσίας προστασίας των καταναλωτών πως η κινεζική πλατφόρμα πουλά «κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά».

Ο ασιατικός κολοσσός Shein - μαζί με τις Temu, AliExpress και Wish - ερευνώνται από τους εισαγγελείς του Παρισιού, μετά από αναφορά του γαλλικού φορέα προστασίας καταναλωτή ότι στην πλατφόρμα του βρέθηκαν να πωλούνται κούκλες του σεξ με παιδική όψη.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι η Shein, όπως κι οι άλλες τρεις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ερευνώνται για βίαια, πορνογραφικά ή «μηνύματα που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια» και θα μπορούσαν να είναι προσβάσιμα από ανηλίκους. Η Shein και η AliExpress ερευνώνται επίσης για τη διάδοση πορνογραφικού περιεχομένου σχετικού με παιδιά, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στο Office des Mineurs του Παρισιού, υπηρεσία της γαλλικής αστυνομίας που εποπτεύει την προστασία ανηλίκων.

Τη Δευτέρα, η Shein ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την πώληση όλων των sex dolls στην πλατφόρμα της παγκοσμίως. Ο λιανοπωλητής με έδρα τη Σιγκαπούρη δήλωσε επίσης ότι θα μπλοκάρει μόνιμα όλους τους λογαριασμούς πωλητών που σχετίζονται με την παράνομη πώληση, ενώ θα εφαρμόσει αυστηρότερους ελέγχους στην πλατφόρμα του.

Από την πλευρά της, η AliExpress δήλωσε ότι οι σχετικές καταχωρίσεις παραβίαζαν τις πολιτικές της και αφαιρέθηκαν μόλις έγιναν αντιληπτές: «Οι πωλητές που παραβιάζουν ή προσπαθούν να παρακάμψουν αυτές τις προϋποθέσεις θα τιμωρούνται», δήλωσε η AliExpress.

Οι έρευνες εις βάρος της Shein έρχονται καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για το άνοιγμα του πρώτου μόνιμου φυσικού καταστήματός της στη Γαλλία την Τετάρτη.

Ο εκπρόσωπος της Shein, Κεντίν Ρουφά, υποσχέθηκε να παράσχει πληροφορίες για όσους πούλησαν και αγόρασαν sex dolls με παιδική όψη στην πλατφόρμα, ενώ η AliExpress δήλωσε στο BBC ότι αντιμετωπίζει σοβαρά το ζήτημα.

Η Shein έχει γίνει γνωστή για τα φθηνά και μοντέρνα ρούχα της, αλλά έχει δεχθεί κριτική για τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο και τις συνθήκες εργασίας που επιβάλλονται στις χώρες παραγωγής των ενδυμάτων. Ο κινεζικός κολοσσός διαθέτει μεγάλο μερίδιο αγοράς στη Γαλλία και προγραμματίζει να ανοίξει καταστήματα σε επτά ακόμη πόλεις, μέσα σε πολυκαταστήματα Galeries Lafayette που διαχειρίζεται η SGM.