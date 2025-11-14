Αυτά είναι τα προϊόντα της πλατφόρμας του Shein που έχουν ανακληθεί τις τελευταίες μέρες.

Κακά είναι τα μαντάτα για τους καταναλωτές που επιλέγουν να κάνουν τις αγορές τους μέσω Shein καθώς μετά την αιφνιδιαστική απόφαση για επιβολή δασμών στα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρώπη μέσω της πλατφόρμας από χθες είναι σε εξέλιξη και ένα μπαράζ ανακλήσεων ειδών από την δημοφιλή κινέζικη πλατφόρμα αγορών.

Το δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) φιλοξενεί πολλά είδη που έχουν πωληθεί μέσω της πλατφόρμας του Shein κρούοντας το καμπανάκι κινδύνου στους καταναλωτές για σοβαρά προβλήματα ασφαλείας στα προϊόντα της. Στα ενημερωτικά δελτία ανακλήσεων για τα προϊόντα γίνεται αναφορά για παραβιάσεις ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας και επικίνδυνες χημικές ουσίες σε επίπεδα πολύ πάνω από τα όρια που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία γεγονός που ενέχει κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλεια των χρηστών όλων των ηλικιών. Σε κάθε περίπτωση οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ελέγχουν τις ανακλήσεις μέσω των επίσημων ανακοινώσεων του RAPEX και να αποφεύγουν τη χρήση προϊόντων που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα.

Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένες από τις ανακλήσεις για προϊόντα που πωλήθηκαν μέσω Shein

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), η Φινλανδία ανακοίνωσε την ανάκληση παιδικών παντοφλών “Kids' Breathable Sandals Luminous Slippers” για αγόρια και κορίτσια (μέγεθος 26). Ο λόγος της ανάκλησης αφορά χημικό κίνδυνο: Το πλαστικό υλικό των παπουτσιών περιέχει υπερβολική συγκέντρωση του δι(2-αιθυλεξυλ) φθαλάτου (DEHP), που μπορεί να βλάψει την υγεία των παιδιών, προκαλώντας ενδεχόμενη βλάβη στο αναπαραγωγικό τους σύστημα. Η μέτρηση έδειξε ποσοστό 2,98% κατά βάρος, υπερβαίνοντας τα όρια που ορίζουν οι ευρωπαϊκές νομοθεσίες για την ασφάλεια των προϊόντων (General Product Safety Regulation και REACH Regulation). Η ανάκληση ισχύει από τις 2 Σεπτεμβρίου 2025. Οι γονείς συνιστάται να μην χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα παπούτσια και να ακολουθούν τις οδηγίες επιστροφής ή ανάκλησης από τη Shein ή τα καταστήματα που τα διέθεσαν.

Σε εξέλιξη είναι ανάκληση μπάλας γυμναστικής PVC Fitness Ball, Large Yoga Ball, Thickened Explo (διάμετρος 65 εκ.), που πωλήθηκε διαδικτυακά, κυρίως μέσω της πλατφόρμας Shein.Η ανάκληση αφορά χημικό κίνδυνο Το πλαστικό της μπάλας περιέχει υπερβολική συγκέντρωση DIBP, με ποσοστό 45% κατά βάρος, που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα. Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της General Product Safety Regulation και του REACH Regulation.

Η Γαλλία ενημέρωσε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) για την ανάκληση του βραχιολιού από χρυσό χρωματιστό μέταλλο με την περιγραφή:(κωδικός Shein: sj25070488801004881, batch: 13411995680). Το προϊόν πωλήθηκε διαδικτυακά, κυρίως μέσω της πλατφόρμας Shein, και συσκευαζόταν σε πλαστική σακούλα. Η ανάκληση αφορά χημικό κίνδυνο: Το βραχιόλι εκλύει υπερβολική ποσότητα νικελίου (μέτρηση έως 3,6 µg/cm²/εβδομάδα), το οποίο είναι ισχυρό αλλεργιογόνο και μπορεί να προκαλέσει δερματικές αλλεργικές αντιδράσεις σε επαφή με το δέρμα. Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της General Product Safety Regulation και του REACH Regulation. Συστήνεται στους χρήστες να μην φορούν το συγκεκριμένο βραχιόλι και να ακολουθούν τις οδηγίες της Shein για επιστροφή ή αποζημίωση.