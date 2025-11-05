«Είδα φλεγόμενα αντικείμενα να πέφτουν από ψηλά», είπε τρόφιμος του γηροκομείου.

Φωτιά ξέσπασε σε γηροκομείο στη βορειοανατολική Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 30 τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης στο γηροκομείο της πόλης Τούζλα, στον έβδομο όροφο.

Σύμφωνα με το BBC, περίπου 20 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για περίθαλψη, μεταξύ των οποίων πυροσβέστες, αστυνομικοί, ιατρικό προσωπικό, υπάλληλοι και ένοικοι του γηροκομείου, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Ο πρωθυπουργός Νερμίν Νίκσιτς μίλησε για «καταστροφή τεράστιων διαστάσεων», ενώ ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα μόλις οι συνθήκες καταστούν ασφαλείς.

Μια τρόφιμος του γηροκομείου, η Ruza Kajic, είπε ότι ήταν στον τρίτο όροφο του κτιρίου και ξύπνησε όταν άκουσε έναν «θόρυβο, σαν να σπάει κάτι».

«Κοίταξα έξω από το παράθυρο και είδα φλεγόμενα αντικείμενα να πέφτουν από ψηλά. Έτρεξα στον διάδρομο. Στους επάνω ορόφους υπήρχαν άνθρωποι που ήταν κλινήρεις», είπε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα BHRT.

Πλάνα από τον τόπο του συμβάντος δείχνουν φλόγες να ξεπηδούν από τα παράθυρα ενός ορόφου.

