Η Σεσίλ Κολέρ και ο Ζακ Παρί συνελήφθησαν στις 7 Μαΐου 2022 και καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 20 και 17 ετών αντίστοιχα, για κατασκοπεία για λογαριασμό των γαλλικών και των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.

Στη γαλλική πρεσβεία στην Τεχεράνη βρίσκονται πλέον η 41χρονη Σεσίλ Κολέρ και ο 72χρονος σύντροφός της Ζακ Παρί, οι οποίοι αποφυλακίστηκαν σήμερα ύστερα από τριάμισι χρόνια κράτησης στο Ιράν.

Την είδηση της απελευθέρωσής τους είχε γνωστοποιήσει νωρίτερα ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, διαβεβαιώνοντας πως καταβάλλονται προσπάθειες για να καταστεί δυνατή η «επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατόν».

Οι δικηγόροι των δύο Γάλλων χαιρέτισαν τη «νέα μέρα» για την Σεσίλ και τον Ζακ, καθώς μπήκε «τέλος στην αυθαίρετη κράτησή τους επί 1.277 ημέρες».

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε πως «οι δύο Γάλλοι υπήκοοι, οι οποίοι φυλακίστηκαν για ζητήματα εθνικής ασφαλείας, αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση από τον δικαστή που ήταν αρμόδιος για την υπόθεση και θα παραμείνουν υπό επιτήρηση μέχρι το επόμενο νομικό στάδιο».

Οι γονείς της Σεσίλ Κολέρ εξέφρασαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) «τεράστια ανακούφιση» για την απελευθέρωση της κόρης τους και του συντρόφου της. «Προς το παρόν, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν βγει από τη φυλακή, και για εμάς αυτό είναι τεράστια ανακούφιση. Γνωρίζουμε ότι δεν υφίστανται πλέον την απάνθρωπη μεταχείριση που είχαν και πλέον βρίσκονται στην (γαλλική) πρεσβεία, άρα βρίσκονται ήδη σε ένα μικρό κομμάτι της Γαλλίας», δήλωσαν ο Πασκάλ και η Μιρέϊγ Κολέρ, καθώς ακούγονταν κόρνες αυτοκινήτων έξω από το σπίτι τους στην Αλσατία.