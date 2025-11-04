Τα στοιχεία της τελευταίας δημοσκόπησης για τον επόμενο δήμαρχο της Νέας Υόρκης δίνουν 45,4% στον Ζόχραν Μαμντάνι έναντι 32,5% του Κουόμο.

Ο Ζόχραν Μαμντάνι προηγείται του Άντριου Κουόμο με διψήφια διαφορά, σύμφωνα με δημοσκόπηση για την ηγεσία της δημαρχίας στη Νέα Υόρκη.

Τα τελευταία νούμερα σε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις 2 Νοεμβρίου, δίνουν στον Μαμντάνι ποσοστό 45,4%, ο Κουόμο ακολουθεί με 32,5% και 17,2% συγκεντρώνει ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, Κέρτις Σίλβα.

«Είμαστε σίγουροι, αλλά δεν εφησυχάζουμε», δήλωσε στο CNN ο Κεν Μάρτιν, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών (DNC). «Θα κρατήσουμε το γκάζι πατημένο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τις υπόλοιπες ώρες εδώ για να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ψήφους».

«Όταν εστιάζουμε σε ένα οικονομικό μήνυμα σωστά και εστιάζουμε σε αυτά τα ζητήματα, μπορούμε να κερδίσουμε», δήλωσε και σημείωσε πως σε αντίθετη περίπτωση «χάνουμε τη σύνδεσή μας με το εκλογικό σώμα».

Ωστόσο, δεν πρότεινε ότι το κόμμα θα πρέπει να ακολουθεί αποκλειστικά το μοντέλο του δημοκρατικού-σοσιαλιστή Ζόχραν Μαμντάνι, του οποίου η μετεωρική άνοδος έχει ενθουσιάσει την προοδευτική πτέρυγα του κόμματός του και έχει προκαλέσει ανησυχία στους κεντρώους. «Χρειάζονται διαφορετικοί τύποι υποψηφίων για να κερδίσει κανείς σε διαφορετικά μέρη της χώρας», είπε ο Μάρτιν. «Ο στόχος είναι να βρεθούν υποψήφιοι που ταιριάζουν σε αυτές τις περιφέρειες και να διεκδικήσουν την κυβέρνησή τους. «Δεν υπάρχει ένας τρόπος ή μια τάση για να είσαι Δημοκρατικός».

Μαμντάνι Vs Κουόμο

Ο Ζόχραν Μαμντάνι και ο Άντονι Κουόμο είναι δύο άνδρες, που διεκδικούν την ίδια θέση, αλλά με πολύ, πολύ διαφορετικές στρατηγικές.

Στα 34 του χρόνια, ο Ζόχραν Μαμντάνι είναι ένας νεότερος άντρας από τον συνυποψήφιό του που προέρχεται από τη γενιά όπου υπάρχει μεγάλη χρήση του TikTok, πολλά βίντεο στο Instagram, και έχει πραγματικά επιμείνει σε αυτό. Έχει κάνει πολλά βίντεο στο Instagram και το TikTok, όπου βρίσκεται στο μετρό μιλώντας με ανθρώπους, έχει βγει με influencers για φαγητό και αυτή η τακτική του τον έχει κάνει viral. Βγήκε στους δρόμους, χτυπώντας πόρτες, όλες τις ώρες της ημέρας, για να προσπαθήσει να προσελκύσει κόσμο και επίσης να προσελκύσει νέους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους.

Ο Άντριου Κουόμο, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ πιο παραδοσιακός. Ο 67χρονος πρώην δήμαρχος και κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, ξόδεψε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε τηλεοπτικές διαφημίσεις. Κάθε τηλεοπτική πολιτική διαφήμιση του ανήκει.

Δύο πολύ διαφορετικές στρατηγικές για τον επόμενο δήμαρχο της Νέας Υόρκης.

Με πληροφορίες του Al Jazeera/Telegraph