Το Ισραήλ εξέταζε μια τέτοια πρόταση, βάσει της οποίας οι ένοπλοι θα μπορούσαν να υποχωρήσουν στη ζώνη που διοικείται από τη Χαμάς στη Γάζα με την προϋπόθεση όμως του αφοπλισμού τους.

Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση περίπου 200 μελών της Χαμάς που κρύβονται αυτή τη στιγμή σε σήραγγες κάτω από περιοχές που ελέγχονται από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις στη νότια Γάζα, αναφέρει το Channel 12.

Σύμφωνα με την αναφορά, η κίνηση αυτή από την Ουάσινγκτον γίνεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προώθηση του επόμενου σταδίου της εκεχειρίας, που βασίζεται στο σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ.

Η αναφορά έρχεται μετά από προηγούμενες πληροφορίες ότι το Ισραήλ εξέταζε μια τέτοια πρόταση, βάσει της οποίας οι ένοπλοι της Χαμάς θα μπορούσαν να υποχωρήσουν στη ζώνη που διοικείται από τη Χαμάς στη Γάζα εάν όμως παραδώσουν τα όπλα τους.

Ωστόσο, μια δήλωση νωρίτερα τη Δευτέρα που αποδόθηκε σε έναν «Ισραηλινό αξιωματούχο» - συχνά ένας ευφημισμός για το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχολιάζει το Channel 12 - δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός «δεν επιτρέπει την ασφαλή διέλευση 200 τρομοκρατών της Χαμάς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις περίπου 200 μαχητές της Χαμάς παραμένουν στις σήραγγες κάτω από περιοχές που ελέγχονται τώρα από τις IDF και είναι αδύνατο να βγουν χωρίς να εντοπιστούν από ισραηλινά στρατεύματα.

Με πληροφορίες του Channel 12/Times of Israel