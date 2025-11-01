Η κατηγορούμενη, που ξέσπασε σε δάκρυα στο εδώλιο, προφυλακίστηκε μετά την απολογία της.

Στο Δικαστήριο του Παρισιού γίνονται, από το μεσημέρι του Σαββάτου, οι παραπομπές των υπόπτων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τη θεαματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση διεθνώς.

Όπως αναφέρει η Le Parisien, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, μια 38χρονη γυναίκα οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή και κατηγορήθηκε για συνέργεια σε κλοπή από οργανωμένη συμμορία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος.

Σύμφωνα με το γραφείο του Εισαγγελέα του Παρισιού, τουλάχιστον πέντε άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση για την υπόθεση. Από αυτούς, τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς να τους ασκηθούν διώξεις.

Την Πέμπτη το πρωί, η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκιό επιβεβαίωσε τη σύλληψη πέντε νέων υπόπτων, διευκρινίζοντας όμως ότι τα κοσμήματα παραμένουν άφαντα. Ήδη είχαν συλληφθεί και προφυλακιστεί δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 39 ετών.

Οι δύο αυτοί άνδρες, κάτοικοι του Ομπερβιλιέ, φέρονται να συμμετείχαν στην τετραμελή ομάδα που εισέβαλε στο μουσείο. Ο ένας συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ρουασί, την ώρα που προσπαθούσε να πετάξει για την Αλγερία, ενώ ο άλλος εντοπίστηκε στο σπίτι του.

Κατά την ανάκριση, σύμφωνα με την εισαγγελέα, και οι δύο «παρείχαν ελάχιστες εξηγήσεις, ασύμβατες με τα στοιχεία της δικογραφίας».

Οι τελευταίες συλλήψεις έγιναν στο Παρίσι και στα βόρεια προάστια, κυρίως στη Seine-Saint-Denis. Η εισαγγελέας εξήγησε ότι οι ανακριτές στηρίζονται όχι μόνο σε γενετικά ευρήματα, αλλά και σε υλικό από κάμερες ασφαλείας και ανάλυση τηλεφωνικών δεδομένων, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι νέοι συλληφθέντες, όπως είπε, «ενδέχεται να βοηθήσουν στην ανασύνθεση της πορείας των γεγονότων», ενώ ξεκαθάρισε πως οι συλλήψεις αυτές δεν προήλθαν από τις ομολογίες των δύο προφυλακισμένων, αλλά από ανεξάρτητα στοιχεία της έρευνας.Η εισαγγελία του Παρισιού και η ομάδα των περισσότερων από εκατό αστυνομικών που συμμετέχουν στις έρευνες δηλώνουν αποφασισμένες να εντοπίσουν τόσο τα κλεμμένα κοσμήματα όσο και όλους τους εμπλεκομένους.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα πολύτιμα αντικείμενα να έχουν διοχετευθεί σε παράνομα δίκτυα εμπορίας έργων τέχνης ή να χρησιμοποιούνται ως «νόμισμα» για ξέπλυμα χρήματος ή διαπραγματεύσεις στον υπόκοσμο.