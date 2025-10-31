Το κεντρώο κόμμα D66 κέρδισε τις περισσότερες ψήφους στις ολλανδικές εκλογές ωστόσο εκκρεμούν ακόμα οι ψήφοι στον δήμο Venray και οι επιστολικές του εξωτερικού.

Το κεντρώο-φιλελεύθερο κόμμα D66, του Ρομπ Γέτεν κέρδισε τις ολλανδικές εκλογές, μετέδωσε πριν από λίγο το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANP.

Το πρακτορείο συλλέγει τα αποτελέσματα από όλους τους δήμους της Ολλανδίας και τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι το D66 έχει πλέον αδιαμφισβήτητο προβάδισμα έναντι του ακροδεξιού κόμματος PVV του Γκέερτ Βίνλντερς, ανέφεραν οι AD και De Telegraaf.

Στην πράξη όμως τα τελικά αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται στον δήμο Venray ενώ εκκρεμούν ακόμα οι επιστολικές ψήφοι από το εξωτερικό. Τα τελικά αποτελέσματα θα καθορίσουν επίσης εάν το D66 θα μπορούσε να κερδίσει μια ακόμη έδρα στο νέο κοινοβούλιο, και να γίνει έτσι το μεγαλύτερο κόμμα στο νέο κοινοβούλιο σε επίπεδο εδρών.

Το D66 του Ρομπ Γέτεν και το ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθερία (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς αναδείχθηκαν ισότιμα ​​στις εκλογές της Τετάρτης με 26 έδρες το καθένα, αλλά με καταμετρημένες σχεδόν όλες τις ψήφους, το ANP δήλωσε την Παρασκευή ότι πρόκειται για μια οριακή νίκη, καθώς το κόμμα προηγείται μόλις 15.155 ψήφων του PVV, με καταμετρημένο το 99,7%.

«Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα στην Ολλανδία! Τώρα θα εργαστούμε για όλους τους Ολλανδούς» έγραψε πριν από λίγο στο Χ ο Γέτεν.

Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι ο Γέτεν βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να σχηματίσει μια κυβέρνηση συνασπισμού, ένα δικαίωμα που συνήθως προορίζεται για το μεγαλύτερο κόμμα, και να γίνει ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας εάν επιτύχει.

Το D66 και το PVV τερμάτισαν μπροστά από τους κεντροδεξιούς φιλελεύθερους του Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD), το οποίο κέρδισε 22 έδρες στις εκλογές της Τετάρτης, την αριστερή συμμαχία Πράσινης Αριστεράς-Εργασίας, η οποία εξασφάλισε 20 έδρες και το κεντροδεξιό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDA), το οποίο συγκέντρωσε 18 έδρες, αντίστοιχα. Το συντηρητικό JA21 είναι το μεγαλύτερο από τα μικρότερα κόμματα, με εννέα έδρες.

Ο Γέτεν έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι βλέπει την ανάγκη για έναν ευρύ συνασπισμό, καθώς το D66 είναι ένα «μικρό μεγάλο κόμμα» για τα ολλανδικά πρότυπα, αν και ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Ντικ Σοφ δήλωσε την Παρασκευή ότι η διαδικασία δεν θα είναι γρήγορη.

Η δημιουργία ενός συνασπισμού θα μπορούσε να γίνει δύσκολη υπόθεση εάν περιλαμβάνει την πεποίθηση του κεντροδεξιού VVD και της αριστερής συμμαχίας Πράσινης Αριστεράς-Εργατικών να ενταχθούν στην ίδια κυβέρνηση, καθώς και τα δύο κόμματα έκαναν έντονη προεκλογική εκστρατεία τοο ένα εναντίο του άλλου.

«Είκοσι έξι έδρες άλλωστε, όπως ακριβώς το D66. Κανείς δεν ξεπερνά το PVV. Απολύτως κανείς!» έγραψε προκλητικά ο Βίνλτερς στο X την Πέμπτη. Την Παρασκευή, πρόσθεσε ότι, «Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα σε εθνικό επίπεδο, το PVV είναι για άλλη μια φορά το μεγαλύτερο κόμμα σε πολλές επαρχίες, συμπεριλαμβανομένης της Λίμπουργκ», την δική του δηλαδή εκλογικής περιφέρειας.

Το PVV ήταν το μεγαλύτερο κόμμα στην προηγούμενη κυβέρνηση συνασπισμού της Ολλανδίας. Η προηγούμενη κυβέρνηση σημαδεύτηκε από εσωτερικές διαμάχες, οι οποίες κατέρρευσαν όταν ο Βίλντερς απέσυρε το κόμμα του λόγω διαφωνίας για την πολιτική ασύλου. Ο ακροδεξιός εμπρηστικός παράγοντας δεν έχει σχεδόν καμία πιθανότητα να εισέλθει στην επόμενη κυβέρνηση, καθώς τα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί του.

Με εξαίρεση το VVD, οι πρώην εταίροι του συνασπισμού του Βίλντερς δέχτηκαν ένα πλήγμα στις εκλογές της Τετάρτης: Το λαϊκιστικό Κίνημα Αγροτών-Πολιτών (BBB) ​​έχασε τρεις από τις επτά έδρες του, ενώ το κεντρώο Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο αποδεκατίστηκε, με αποτέλεσμα να πέσει από 20 έδρες το 2023 σε μηδέν τώρα.

