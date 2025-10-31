Η Λετονία θα είναι μόλις η δεύτερη χώρα που εγκαταλείπει τη σύμβαση, μετά την αποχώρηση της Τουρκίας το 2021.

Η Λετονία θα μπορούσε να γίνει η πρώτη χώρα της ΕΕ που αποσύρεται από μια ιστορική διεθνή συνθήκη για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής κακοποίησης και της βίας κατά των γυναικών, μετά την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο κοινοβούλιο.

Οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης - μια συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης που αποσκοπεί στην εναρμόνιση της στήριξης προς τις γυναίκες θύματα βίας - με 56 ψήφους υπέρ, 32 κατά και δύο αποχές, μόλις έναν χρόνο αφότου τέθηκε σε ισχύ.

«Είναι μια ντροπιαστική απόφαση για το κοινοβούλιο», δήλωσε στο POLITICO λίγο μετά την ψηφοφορία ο Άντρις Σούβαγεβς, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κεντροαριστερού Προοδευτικού Κόμματος, μετά από μια εξαντλητική 14ωρη συζήτηση.

Η νομοθετική πρόταση για την απόσυρση από τη συνθήκη κατατέθηκε από το δεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης «Η Λετονία Πρώτα», αλλά εγκρίθηκε με τη στήριξη ενός από τα τρία κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού. Η κεντρώα «Ένωση Πρασίνων και Αγροτών» διαφοροποιήθηκε από το κόμμα της πρωθυπουργού Εβίκα Σιλίνια, συμβάλλοντας στην προώθηση του νομοσχεδίου.

Η Ινγκούνα Μίλερε, εκπρόσωπος του κόμματος «Η Λετονία Πρώτα», δήλωσε στο POLITICO σε γραπτό της σχόλιο ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ήταν ένα «προϊόν του ριζοσπαστικού φεμινισμού, βασισμένο στην ιδεολογία του "κοινωνικού φύλου"» και ότι η επικύρωσή της από τη Λετονία αποτελούσε «πολιτικό μάρκετινγκ που δεν έχει καμία σχέση με την καταπολέμηση της βίας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η προσπάθεια αποχώρησης από τη σύμβαση έχει δεχθεί έντονη κριτική από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες προειδοποίησαν ότι θα σημάνει οπισθοδρόμηση για τα δικαιώματα των γυναικών στη Λετονία. Μία ημέρα πριν από την ψηφοφορία, περίπου 5.000 άτομα διαδήλωσαν έξω από το κοινοβούλιο, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης» και «Η Λετονία δεν είναι Ρωσία».

Η Ταμάρ Ντεκανοσιντζέ, περιφερειακή εκπρόσωπος για την Ευρασία της ΜΚΟ για τα δικαιώματα των γυναικών Equality Now, δήλωσε ότι το νομοσχέδιο επιχειρεί να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων ως προώθηση μιας «LGBTQ ατζέντας», υιοθετώντας μια αφήγηση τύπου Κρεμλίνου που επιτρέπει στους πολιτικούς να εμφανίζονται ως υπερασπιστές των «εθνικών αξιών» ενόψει εκλογών.

«Αυτό θα σήμαινε ότι, σε όρους αξιών, νομικών συστημάτων και διακυβέρνησης, η Λετονία θα ευθυγραμμιζόταν περισσότερο με τη Ρωσία παρά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δυτικές χώρες», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό «εξυπηρετεί άμεσα τα ρωσικά συμφέροντα στη χώρα».

Η απόσυρση της Λετονίας θα χρειαστεί την έγκριση του προέδρου Έντγκαρς Ρινκέβιτς, ο οποίος δήλωσε πριν από την ψηφοφορία ότι θα εξετάσει τον νόμο και θα ανακοινώσει την απόφασή του εντός δέκα ημερών.