Στη Γάζα, σύμφωνα με το Ισραήλ παραμένουν ακόμα οι σοροί 11 ομήρων.

Το Ισραήλ επιβεβαιώνει την ταυτότητα των δύο νεκρών ομήρων που επέστρεψε η Χαμάς το απόγευμα της Πέμπτης από τη Γάζα.

Το Γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι δύο σοροί που παρέδωσε η Χαμάς έχουν ταυτοποιηθεί ως εκείνες των ομήρων Αμιράμ Κούπερ και Σαχάρ Μπαρούχ. Δήλωσε ωστόσο ότι 11 ακόμη σοροί ομήρων παραμένουν στη Γάζα.

Εκπρόσωποι ενημέρωσαν τις οικογένειες του 85χρονου Κούπερ και τους 25χρονου Μπαρούχ ότι οι σοροί τους επιστράφηκαν στο Ισραήλ από τη Χαμάς το απόγευμα. Ο Κούπερ απήχθη από το σπίτι του στο Κιμπούτς Nir Oz στις 7 Οκτωβρίου 2023 και σκοτώθηκε ενώ ήταν όμηρος, είχαν δηλώσει οι IDF τον Ιούνιο του 2024.

Ο Μπαρούχ απήχθη από τη Χαμάς στο Κιμπούτς Be'eri κατά τη διάρκεια της επίθεσης και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης αποστολής διάσωσης ομήρων του IDF τον Δεκέμβριο του 2023.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση συμμερίζεται τη βαθιά θλίψη των οικογενειών των δύο ομήρων και όλων των οικογενειών των πεσόντων ομήρων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Πρόσθεσε πως το Ισραήλ είναι «αποφασισμένο, αφοσιωμένο και εργάζεται ακούραστα» για να φέρει πίσω τους 11 εναπομείναντες δολοφονημένους ομήρους για ταφή. Πρόσθεσε πως η Χαμάς «υποχρεούται να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να τους επιστρέψει στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας».

