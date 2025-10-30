Οι ΗΠΑ δεν έχουν πραγματοποιήσει δοκιμές πυρηνικών όπλων από το 1992.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους ηγέτες των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ να επαναλάβουν τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, προκειμένου η χώρα να διατηρήσει τον ρυθμό της έναντι άλλων δυνάμεων όπως η Ρωσία και η Κίνα.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να ξεκινήσει τις δοκιμές των Πυρηνικών μας Όπλων σε ισότιμη βάση», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ανέφερε ο Τραμπ, με τη Ρωσία στη δεύτερη θέση και την Κίνα «πολύ πίσω, στην τρίτη».

Η δήλωση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την καταδίκη, εκ μέρους του Τραμπ, της Ρωσίας για τη δοκιμή πυρηνοκίνητου πυραύλου, ο οποίος, σύμφωνα με αναφορές, διαθέτει απεριόριστο βεληνεκές.

Στην ανάρτησή του το βράδυ της Τετάρτης, ο Τραμπ αναγνώρισε την «τεράστια καταστροφική δύναμη» των πυρηνικών όπλων, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν είχε άλλη επιλογή» από το να εκσυγχρονίσει και να ανανεώσει το αμερικανικό πυρηνικό οπλοστάσιο κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Πρόσθεσε επίσης ότι το κινεζικό πυρηνικό πρόγραμμα «θα έχει φτάσει στο ίδιο επίπεδο μέσα σε 5 χρόνια».

Η ανάρτηση του Τραμπ δεν περιείχε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές, αλλά ανέφερε ότι «η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως».

Οι ΗΠΑ «επιστρέφουν» στα πυρηνικά 33 χρόνια μετά

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί φαινομενικά μια ανατροπή της μακροχρόνιας πολιτικής των ΗΠΑ.

Η τελευταία δοκιμή πυρηνικών όπλων από την Ουάσιγκτον έγινε το 1992, πριν ο τότε Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Τζορτζ Χ. Ου. Μπους επιβάλει μορατόριουμ μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Η ανάρτηση του Τραμπ δημοσιεύτηκε λίγο πριν από την άφιξη του Σι στη Νότια Κορέα, για την πρώτη διά ζώσης συνάντηση των δύο ηγετών από το 2019. Το μήνυμα αναρτήθηκε ενώ ο Τραμπ βρισκόταν πάνω στο ελικόπτερο Marine One, καθ’ οδόν για να συναντήσει τον Σι στο διεθνές αεροδρόμιο Γκιμχάε.

Η τελευταία φορά που οι ΗΠΑ δοκίμασαν πυρηνική βόμβα ήταν στις 23 Σεπτεμβρίου 1992, σε υπόγεια εγκατάσταση στην πολιτεία της Νεβάδα.

Το έργο, με την κωδική ονομασία Divider, ήταν η 1.054η πυρηνική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Εθνικό Εργαστήριο Λος Άλαμος, το οποίο είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της πρώτης ατομικής βόμβας στον κόσμο.

Ο χώρος δοκιμών της Νεβάδα, 65 μίλια (105 χιλιόμετρα) βόρεια του Λας Βέγκας, εξακολουθεί να λειτουργεί υπό την εποπτεία της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Εάν κριθεί αναγκαίο, ο χώρος θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει για δοκιμές πυρηνικών όπλων», σύμφωνα με το Εθνικό Μουσείο Πυρηνικής Επιστήμης και Ιστορίας, το οποίο συνεργάζεται με το Ίδρυμα Σμιθσόνιαν.