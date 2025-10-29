Η νέα υπερτορπίλη του Πούτιν μπορεί να καταστρέψει παράκτιες περιοχές με ραδιενεργά κύματα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία έκανε επιτυχή δοκιμή της πυρηνοκίνητης υπερτορπίλης «Ποσειδών», που σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές είναι ικανή να καταστρέψει παράκτιες περιοχές, προκαλώντας τεράστια ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό.

Υπάρχουν λίγες επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τον «Ποσειδώνα», αλλά ουσιαστικά είναι ένα πυρηνικό κράμα τορπίλης και drone, σημειώνει το Reuters. Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη, κατά τη διάρκεια σημερινής επίσκεψής του σε νοσοκομείο της Μόσχας, όπου νοσηλεύονται Ρώσοι στρατιώτες που τραυματίστηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Για πρώτη φορά καταφέραμε όχι μόνο να το εκτοξεύσουμε με κινητήρα εκτόξευσης από υποβρύχιο, αλλά και να εκτοξεύσουμε τη μονάδα πυρηνικής ενέργειας», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος. «Δεν υπάρχει τίποτα σαν αυτό», συμπλήρωσε και τόνισε ότι δεν υπάρχει τρόπος να αναχαιτιστεί ο «Ποσειδών». Σύμφωνα με αναλυτές, εκτιμάται ότι έχει εμβέλεια 10.000 χλμ. και μπορεί να ταξιδέψει με περίπου 185 χιλιόμετρα/ ώρα.

Ο «Ποσειδών», γνωστός στο ΝΑΤΟ ως Kanyon, έχει μήκος 20 μέτρα, διάμετρο 1,8 μ. και ζυγίζει 100 τόνους, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με τον Πούτιν, η ισχύς του ξεπερνά «ακόμα και του πιο υποσχόμενου διηπειρωτικού πυραύλου Sarmat».

Ειδικοί για τον έλεγχο των εξοπλισμών λένε ότι αυτό το όπλο «σπάει» τους περισσότερους παραδοσιακούς κανόνες πυρηνικής αποτροπής και ταξινόμησης. Έχουν εκτιμήσει ότι θα φέρει κεφαλή δύο μεγατόνων και ίσως τροφοδοτείται από αντιδραστήρα που ψύχεται με υγρό μέταλλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/Reuters/status/1983592165306724505}

Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ υιοθέτησε πιο σκληρή ρητορική απέναντι στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος έχει κάνει δημόσια επίδειξη πυρηνικής ισχύος, με δοκιμή του Burevestnik- νέου πυραύλου cruise- στις 21 Οκτωβρίου και με ασκήσεις εκτόξευσης πυρηνικών όπλων την επόμενη ημέρα.

Οι δοκιμές των Burebestnik και «Ποσειδών» έχουν στόχο να στείλουν το σαφές μήνυμα πως η Ρωσία δεν θα υποκύψει ποτέ στις πιέσεις της Δύσης για τον πόλεμο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πούτιν.

Για τον Τραμπ, που έχει αποκαλέσει «χάρτινη τίγρη» τη Ρωσία, επειδή δεν μπόρεσε να καταλάβει γρήγορα την Ουκρανία, το μήνυμα είναι πως η Μόσχα παραμένει ένας παγκόσμιος στρατιωτικός ανταγωνιστής, ιδιαίτερα στα πυρηνικά όπλα. Αλλά και πως πρέπει να ανταποκριθεί στις προτάσεις του Κρεμλίνου για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.