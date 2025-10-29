Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τις αλλεπάλληλες επιθέσεις στη Γάζα.

Η Χαμάς καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει μέλη του Ερυθρού Σταυρού να επισκεφθούν Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

Η Χαμάς δήλωσε ότι η απαγόρευση του Ισραήλ στους Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται βάσει νόμου που στοχεύει τους «παράνομους μαχητές» συνιστά «παραβίαση ενός θεμελιώδους δικαιώματος των κρατουμένων μας».

«Αυτό προστίθεται σε μια σειρά συστηματικών και εγκληματικών παραβιάσεων, όπως δολοφονίες, βασανιστήρια, λιμοκτονία, ιατρική παραμέληση και απόκρυψη πληροφοριών», πρόσθεσε η ομάδα.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ απαγόρευσε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) να επισκέπτεται Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται βάσει νόμου που στοχεύει τους «παράνομους μαχητές», όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ. «Οι απόψεις που μου παρουσιάστηκαν δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι οι επισκέψεις του Ερυθρού Σταυρού σε τρομοκράτες στις φυλακές θα έβλαπταν σοβαρά την ασφάλεια του κράτους. Η ασφάλεια του κράτους και των πολιτών μας έρχεται πρώτη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του, ο Κατς «υπέγραψε ένα διάταγμα που απαγορεύει στους εκπροσώπους της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού να επισκέπτονται κρατούμενους με βάση τον νόμο για την κράτηση παράνομων μαχητών». Τέτοιου είδους επισκέψεις «θα έθεταν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε. Η έννοια του «παράνομου μαχητή» εισήχθη στην ισραηλινή νομοθεσία το 2002. Ο νόμος επιτρέπει την επ’ αόριστον κράτηση αυτών των ανθρώπων, χωρίς να τους απαγγελθεί κατηγορία, σε στρατιωτικές φυλακές.

Η απαγόρευση που ανακοίνωσε ο Κατς διατηρεί το status quo που ίσχυε πριν από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Χθες, το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «σκηνοθέτησε» την ανακάλυψη μιας σορού μπροστά σε εκπροσώπους της ΔΕΕΣ, η οποία μεσολαβεί για την απελευθέρωση των ομήρων και των κρατουμένων. Η ΔΕΕΣ ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν έχει πλέον πρόσβαση στους Παλαιστίνιους κρατουμένους από τις 7 Οκτωβρίου 2023» και υπογράμμισε ότι ο σκοπός αυτών των επισκέψεων ήταν «καθαρά ανθρωπιστικός».

Πολλές MKO ανέφεραν ότι και πριν εκδοθεί το διάταγμα οι δικηγόρου αντιμετώπιζαν δυσκολίες και καθυστερήσεις όταν επρόκειτο να επισκεφθούν Παλαιστίνιους κρατουμένους. Όπως λένε, η σωφρονιστική υπηρεσία ισχυρίζεται ότι οι επισκέψεις αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να σταλθούν μηνύματα σε ισλαμιστικές παλαιστινιακές οργανώσεις και αντίστροφα.

Το διάταγμα του Κατς εκδόθηκε λίγες ώρες πριν ξεκινήσει μια δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ για το θέμα αυτό. Τον Φεβρουάριο του 2024 μη κυβερνητικές οργανώσεις είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας να επιτραπεί στους εκπροσώπους της ΔΕΕΣ να επισκέπτονται Παλαιστίνιους που κρατούνται από τον ισραηλινό στρατό ή τη σωφρονιστική υπηρεσία. Κατά την ακροαματική διαδικασία ο νομικός εκπρόσωπος του κράτους, ο Ρον Ρόζενμπεργκ, είπε ότι αποφασίστηκε να επιτραπεί να δίνονται πληροφορίες στον Ερυθρό Σταυρό, μόνο όμως για τα ονόματα και την τοποθεσία κράτησης αυτών των Παλαιστινίων, υπό τον όρο ότι δεν σχετίζονται με τη Γάζα και τη Χαμάς. Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή «τις επόμενες ημέρες», είπε.

«Οι τρέχουσες ανησυχίες για την ασφάλεια μας εμποδίζουν να εγκρίνουμε την πρόσβαση, μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «ο Ερυθρός Σταυρός δεν είναι το μοναδικό μέσο για να έρθουν σε επαφή με τον έξω κόσμο οι κρατούμενοι».

Σύμφωνα με την ACRI (Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ), στις αρχές Οκτωβρίου σε ισραηλινές φυλακές βρίσκονταν 2.673 κρατούμενοι, χαρακτηρισμένοι ως «παράνομοι μαχητές». Πολλές εκατοντάδες από αυτούς απελευθερώθηκαν στις 13 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός, με αλλεπάλληλες επιθέσεις στη Γάζα. Πάνω από 100 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους παιδιά, έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής άμυνας του θύλακα. Οι διεθνείς οργανώσεις καταδικάζουν τις ισραηλινές επιθέσεις ενώ το Ισραήλ υπεραμύνεται των κινήσεών του, λέγοντας πως είναι στοχευμένες προς τρομοκράτες της Χαμάς.

Ο Κατζ προειδοποίησε επίσης ότι οι ηγέτες της Χαμάς δεν θα έχουν ασυλία. «Δεν θα υπάρχει ασυλία για κανέναν στην ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς - ούτε για όσους φορούν κοστούμια ούτε για όσους κρύβονται σε σήραγγες», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, αναφερόμενος σε αρκετούς πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς που διαμένουν στη Ντόχα.

«Όποιος σηκώσει χέρι εναντίον ενός (Ισραηλινού) στρατιώτη, το χέρι του θα κοπεί. Ο (ισραηλινός στρατός) έχει λάβει εντολή να ενεργήσει αποφασιστικά εναντίον κάθε στόχου της Χαμάς και θα συνεχίσει να το κάνει» τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Σεπτεμβρίου, το Ισραήλ επιτέθηκε σε διαπραγματευτές της Χαμάς στη Ντόχα του Κατάρ, προκαλώντας ευρεία καταδίκη και επίπληξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφροίες του France24/Al Jazeera