Περισσότεροι από 460 νεκροί σε μαιευτήριο της πόλης Ελ Φασέρ, στο Σουδάν.

Παραστρατιωτικές δυνάμεις στο Σουδάν σκότωσαν εκατοντάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους ασθενείς μαιευτηρίου, μετά την κατάληψη της πόλης Ελ Φασέρ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, εκτοπισμένους κατοίκους και εργαζόμενους σε οργανώσεις, που περιέγραψαν την κτηνωδία.

Ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι περισσότεροι από 460 ασθενείς και συνοδοί δολοφονήθηκαν στο μαιευτήριο του Ελ Φασέρ. Το Sudan Doctors Network ανέφερε πως ένοπλοι των Μονάδων Ταχείας Επέμβασης (RSF) «δολοφόνησαν εν ψυχρώ όσους βρήκαν μέσα στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους ασθενείς, συνοδοί και όποιον άλλον ήταν στις πτέρυγες». Ανθρωπιστικές οργανώσεις τονίζουν ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων.

Ο ΠΟΥ «ανησυχεί βαθύτατα για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για την τραγική δολοφονία περισσότερων από 460 ασθενών και συνοδών τους στο σαουδαραβικό μαιευτήριο του Ελ Φάσερ, στο Σουδάν, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις και την απαγωγή εργαζομένων στον τομέα της υγείας» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Παύσατε πυρ!», συμπλήρωσε και ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις αμέσως εναντίον υποδομών υγείας. «Όλοι οι ασθενείς, οι υγειονομικοί και τα νοσηλευτικά ιδρύματα πρέπει να προστατεύονται, με βάση το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», τόνισε.

«Νεκροί παντού - Δεν έδειξαν έλεος σε κανέναν»

«Δεν έδειξαν έλεος για κανέναν», δήλωσε η Ουμ Αμένα, μητέρα τεσσάρων παιδιών που εγκατέλειψε την πόλη τη Δευτέρα. Ήταν ανάμεσα στους περίπου 30 ανθρώπους- κατά κύριο λόγο γυναίκες και παιδιά- που κράτησαν για μία ημέρα οι RSF σε εγκαταλελειμμένο σπίτι κοντά στο μαιευτήριο. Το Associated Press μίλησε με την Αμένα και άλλους τέσσερις ανθρώπους που κατάφεραν να εγκαταλείψουν το Ελ Φασέρ και έφτασαν εξαντλημένοι και αφυδατωμένοι νωρίς την Τρίτη στην πόλη Ταουίλα, περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά, όπου ήδη βρίσκονται περισσότεροι από 650.000 εκτοπισμένοι. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περισσότεροι από 35.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν το Ελ Φασέρ από την Κυριακή, οι περισσότεροι προς κοντινές αγροτικές περιοχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάρτυρες περιέγραψαν στο ΑP ότι ένοπλοι των RSF - πεζοί, σε καμήλες ή οχήματα - έμπαιναν από σπίτι σε σπίτι, ξυλοκοπώντας και πυροβολώντας ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Πολλοί πέθαναν από τα τραύματα στους δρόμους και άλλοι ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν.

«Ήταν σαν πεδίο δολοφονιών. Νεκροί παντού, άνθρωποι να αιμορραγούν και κανένας να μην τους βοηθά», περιέγραψε ο Ταγιάλ Ραχμάν. Τόσο ο ίδιος, όσο και η Αμένα, είπαν στο AP πως οι ένοπλοι των RSF βασάνισαν και χτύπησαν τους ανθρώπους που κρατούσαν, ενώ πυροβόλησαν τουλάχιστον τέσσερις τη Δευτέρα, οι οποίοι αργότερα υπέκυψαν στα τραύματά τους. Επίσης, επιτέθηκαν σεξουαλικά σε γυναίκες και κορίτσια.

Η Τζούλια Τσιόπρις, παιδίατρος σε νοσοκομείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ταουίλα δήλωσε πως από τις 18 Οκτωβρίου δέχθηκαν πολλούς ασθενείς με τραύματα από βομβαρδισμούς ή πυροβολισμούς. Επίσης, εκεί έφτασε μεγάλος αριθμός υποσιτισμένων παιδιών, πολλά από αυτά ασυνόδευτα ή ορφανά, που ήταν σοβαρά αφυδατωμένα, εξαιτίας του ταξιδιού τους από το Ελ Φασέρ.

Σε έκθεση την Τρίτη, το Humanitarian Research Lab του Γέιλ ανέφερε πως οι δυνάμεις των RSF συνέχισαν τις μαζικές δολοφονίες μετά την κατάληψη του Ελ Φασέρ. Η έκθεση, που βασίζεται σε δορυφορικές εικόνες, ανέφερε ότι επιβεβαιώνονται οι εκτελέσεις και μαζικές δολοφονίες γύρω από το μαιευτήριο και σε κέντρο κράτησης στο πρώην παιδιατρικό νοσοκομείο. Ακόμα, το HRL ανέφερε στοχευμένες επιθέσεις σε υποδομές υγεία, υγειονομικούς, ασθενείς και εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, που ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου.

{https://www.youtube.com/watch?v=ieDxeeyYh64}