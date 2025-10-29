Η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου στην Τουρκία είναι προς το παρόν άγνωστη, αν και ο δήμαρχος της πόλης άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να σχετίζεται με κοντινές εργασίες του μετρό.

Δύο είναι οι νεκροί από την κατάρρευση μιας επταώροφης πολυκατοικίας την Τετάρτη στην πόλη Γκέμπζε της βορειοδυτικής Τουρκίας.

Κάτω από τα ερείπια έχουν παγιδευτεί τρία άτομα, ανέφεραν αξιωματούχοι και κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο κυβερνήτης της Γκέμπζε, Ιλχαμί Ακτάς, δήλωσε νωρίτερα ότι νεκροί και τραυματίες είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Το κρατικό ειδησεογραφικό κανάλι TRT ανέφερε ότι πρόκειται για έναν άνδρα, 43 ετών, μια γυναίκα, 37 ετών, και τα τρία παιδιά τους. Το ρεπορτάζ ανέφερε επίσης ότι 627 διασώστες αναπτύχθηκαν επί τόπου στο σημείο για την επιχείρηση.

Οι διασώστες ανέσυραν τη σορό του 12χρονου Μουχάμεντ Εμίρ Μπιλίρ, αλλά η άλλη σορός δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα, σύμφωνα με το TRT. Σύμφωνα με το Anadolu η αιτία της κατάρρευσης είναι προς το παρόν άγνωστη, αν και ο δήμαρχος της Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκόζ, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να σχετίζεται με κοντινές κατασκευές του μετρό.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί: του 12χρονου και των των γονιών του.

Η Γκέμπζε βρίσκεται επίσης κατά μήκος της γραμμής του ρήγματος της βόρειας Ανατολίας και ήταν ένα από τα κύρια κέντρα που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του σεισμού μεγέθους 7,6 Ρίχτερ το 1999. Τότε είχαν πεθάνει περίπου 18.000 άνθρωποι.

Οι ειδικοί προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η αποτυχία της Τουρκίας να επιβάλει τους σύγχρονους κατασκευαστικούς κώδικες ενέχει σημαντικούς κινδύνους σε περιοχές επιρρεπείς σε σεισμούς.

Τον Ιανουάριο, η κατάρρευση ενός τετραώροφου κτιρίου στο Ικόνιο προκάλεσε σε δύο θανάτους. Οι καταστηματάρχες που νοίκιαζαν το ισόγειο δικάζονται για να διαπιστωθεί εάν αποσυναρμολόγησαν τις κολόνες στήριξης για να έχουν περισσότερο χώρο, μια κοινή πρακτική παρά τις αυστηρές ποινές. Αν κριθούν ένοχοι θα μπορούσε να τους επιβληθεί ποινή φυλάκισης έως και 22 ετών.

Η στιγμή της κατάρρευσης του 7ώροφου κτιρίου

Με πληροφορίες της Washington Post






