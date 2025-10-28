Στην επιχείρηση συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί.

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια τεράστιας επιχείρησης της αστυνομίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος στη Βραζιλία.

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών ανέβαζε σε 20 τους νεκρούς της φονικότερης, όπως εξελίχθηκε, αστυνομικής επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Οι μεγάλης κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις δεν είναι ασυνήθιστες πριν από σημαντικές διεθνείς εκδηλώσεις στο Ρίο, το οποίο μεταξύ άλλων φιλοξένησε αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, τη σύνοδο κορυφής του G20 το 2024 και τη σύνοδο κορυφής των BRICS νωρίτερα φέτος (2025).

Η επιχείρηση αποτελεί μέρος της προετοιμασίας για τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα COP30, που θα πραγματοποιηθεί στο Μπελέμ, στη βόρεια Βραζιλία.

Η επιχείρηση της Τρίτης (28/10) περιγράφηκε από την κρατική κυβέρνηση ως η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ εναντίον της συμμορίας Comando Vermelho.