Σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι πλήττουν την Τζαμάικα καθώς πλησιάζει ο κυκλώνας Μελίσα, ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας, απειλώντας να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα φθάνει τα 280 χλμ/ώρα, ο κυκλώνας Μελίσα κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 – στο ανώτατο επίπεδο της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον – και αναμένεται να πλήξει σήμερα την Τζαμάικα.

Ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες προειδοποίησε για τον κίνδυνο πρόκλησης σημαντικών καταστροφών, ιδίως στο δυτικό τμήμα της χώρας. «Δεν νομίζω ότι καμία υποδομή σε αυτήν την περιοχή μπορεί να αντέξει έναν κυκλώνα Κατηγορίας 5, επομένως ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές καταστροφές», είπε στο CNN, προτρέποντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για να προστατεύσουν τις οικογένειές τους, εκκενώνοντας περιοχές που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι αψηφούν τις οδηγίες των αρχών και δεν εγκαταλείπουν τις εστίες τους. «Απλώς δεν θέλω να φύγω», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Τζένιφερ Ραμντάιαλ, η οποία ασχολείται με την αλιεία στο Πορτ Ρόιαλ, μια μικρή ιστορική πόλη κοντά στην πρωτεύουσα Κίνγκστον.

«Ακόμη κι αν ήταν… Κατηγορίας 6, δεν θα έφευγα», είπε ο Ρόι Μπράουν, υδραυλικός και πλακάς, αν και η κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον είναι πεντάβαθμη. Εξήγησε ότι πολλοί κάτοικοι έχουν αρνηθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της άσχημης εμπειρίας που είχαν παλιότερα σε καταφύγια που είχαν στήσει οι αρχές.

Ο κυκλώνας Μελίσα έχει ήδη προκαλέσει τέσσερις θανάτους σε Αϊτή και Δομινικανή Δημοκρατία.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τζαμάικα κατά την προετοιμασία για την έλευση του τυφώνα Μελίσσα, ο οποίος αναμένεται να πλήξει το νησί το μεσημέρι της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), με θυελλώδεις ανέμους, πλημμύρες και τεράστια κύματα.

{https://x.com/CGTNEuropebreak/status/1983003909296677077}

{https://x.com/JamaicaObserver/status/1983001335198035982}

{https://x.com/JamaicaObserver/status/1983017078350127144}

Οι τρεις νεκροί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για τον επερχόμενο τυφώνα — ένας άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ενώ προσπαθούσε να καθαρίσει φρεάτια απορροής, ένας δεύτερος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση δέντρου, και ένας τρίτος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από ατύχημα σε προσπάθεια στερέωσης της στέγης του σπιτιού του.