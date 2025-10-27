«Είχε μια πολύ ηλίθια στιγμή», είπε ο Τραμπ για τον Μασκ.

Μετά τη σύγκρουση, η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ίλον Μασκ φαίνεται πως αναθερμάνθηκε, τουλάχιστον με βάση τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ είπε πως μιλά περιστασιακά με τον δισεκατομμυριούχο, για τον οποίο δήλωσε ότι «πάντα μου άρεσε», χαρακτήρισε καλή τη σχέση τους, όμως σχολίασε πως ο Μασκ είχε μια «πολύ ηλίθια στιγμή» στη ζωή του.

«Πιστεύω είναι καλή», είπε για τη σχέση τους. «Μου αρέσει, ο Ίλον, πάντα μου άρεσε», συμπλήρωσε, σημειώνοντας πως συναντήθηκαν στην τελετή που έγινε μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Όταν τον ρώτησαν εάν έχουν μιλήσει έκτοτε, απάντησε: «Πού και πού λίγο, πολύ λίγο, τίποτα πολύ».

Ο Τραμπ συμπλήρωσε για τον Μασκ: «Είναι καλός τύπος, πολύ ικανός. Πάντα μου άρεσε. Είχε μια κακή περίοδο, μια κακή στιγμή, μια ηλίθια στιγμή στη ζωή του, πολύ ηλίθια. Είμαι σίγουρος ότι θα σας το έλεγε αυτό. Μου αρέσει ο Ίλον, υποψιάζομαι ότι πάντα θα μου αρέσει».

Τους προηγούμενους μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ίλον Μασκ μετατράπηκαν από σύμμαχοι σε «εχθροί». Κοντραρίστηκαν δημοσίως επανειλημμένα, ανταλλάσσοντας προσβολές και απειλές. Ο δισεκατομμυριούχος έφτασε στο σημείο να πει ότι ίσως υποστηρίξει υποψήφιους κόντρα στους Ρεπουμπλικάνους, ή ακόμα και να ιδρύσει κόμμα. Από την άλλη, ο Τραμπ τον απείλησε με σοβαρές συνέπειες.