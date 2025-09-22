Η συνάντηση Μασκ - Τραμπ τρεις μήνες με το έντονο διαζύγιό τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, συναντήθηκαν την Κυριακή στην Αριζόνα, στη νεκρώσιμη τελετή του δολοφονηθέντα ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, περίπου τρεις μήνες μετά τον δημόσιο καβγά τους.

Δύο από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο ήταν κάποτε στενοί σύμμαχοι, ωστόσο ήρθαν σε ρήξη εξαιτίας του νομοσχεδίου φορολογικής πολιτικής που φέρει την υπογραφή Τραμπ, ο οποίος είχε υπονοήσει ότι θα μπορούσε να ακυρώσει τις κυβερνητικές συμβάσεις του Μασκ.

Η κάμερα κατέγραψε στο Στάδιο Στέιτ Φαρμ τη χειραψία των δύο ανδρών πίσω από αλεξίσφαιρα τζάμια και στη συνέχεια ο Μασκ ανάρτησε μια φωτογραφία στην πλατφόρμα X του με τη λεζάντα «Για τον Τσάρλι».

Το βράδυ της Κυριακής ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Μασκ «ήρθε και τον χαιρέτισε», κάτι που θεώρησε «ωραίο».

«Είχαμε μια μικρή συζήτηση», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Είχαμε μια πολύ καλή σχέση και ήταν ωραίο που ήρθε».

Με πληροφορίες από Axios