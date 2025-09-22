Η τελετή για το τελευταίο αντίο στον Τσάρλι Κερκ ήταν ένα καλά οργανωμένο σόου, με μουσική επένδυση, βεγγαλικά και πολλά δάκρυα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέτισε χθες Κυριακή φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ - «έναν γίγαντα της γενιάς του», όπως είπε χαρακτηριστικά - κατά τη διάρκεια νεκρώσιμης τελετής σε κατάμεστο στάδιο της Αριζόνας.

«Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που βρέθηκαν το στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.

Συντηρητικοί ηγέτες - μεταξύ αυτών κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς - μίλησαν στην τελετή, απευθύνοντας κάλεσμα για συνέχιση του έργου του Κερκ.

Αυτή που ξεχώρισε ήταν αναμφισβήτητα η Έρικα Κερκ — η χήρα του Κερκ, η οποία αναλαμβάνει τώρα τα ηνία της Turning Point USA, της οργάνωσης που ίδρυσε ο ίδιος.

Στην ομιλία της περιέγραψε τη συντριβή που νιώθει από τη δολοφονία του συζύγου της και το όραμά του για το μέλλον της Αμερικής. Με δάκρυα στα μάτια, είπε ότι συγχωρεί τον φερόμενο δολοφόνο του συζύγου της, κάνοντας το πλήθος να σηκωθεί και να την χειροκροτήσει (στο 22:40).

«Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Έρικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο.

Αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, ο οποίος τόνισε: «Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους… Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Έρικα».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρηγόρησε τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, η οποία έγειρε το κεφάλι της στην αγκαλιά του αμερικανού προέδρου.

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Εμβληματική μορφή του δεξιού κινήματος MAGA («Make America Great Again»), υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια τις πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος κυρίως στη νεολαία.

