Το Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας (Snap) χρησιμοποιείται από έναν στους οκτώ Αμερικανούς και παίζει καθοριστικό ρόλο στον προϋπολογισμό πολλών νοικοκυριών για είδη παντοπωλείου.

Η επισιτιστική βοήθεια που χρησιμοποιείται από περισσότερους από 40 εκατομμύρια Αμερικανούς θα πάψει να διανέμεται από τον Νοέμβριο, λόγω της συνεχιζόμενης αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Με λίγα λόγια, το πηγάδι στέρεψε», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του, επιρρίπτοντας την ευθύνη για το αδιέξοδο στους Δημοκρατικούς της Γερουσίας.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε να αντλήσει πόρους από το αποθεματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης που θα είχε επιτρέψει τη συνέχιση των παροχών, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα χρειάζονται για πιθανά επείγοντα περιστατικά, όπως φυσικές καταστροφές.

Οι Δημοκρατικοί καταδίκασαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επειδή αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει το αποθεματικό ταμείο: «Αυτό είναι ίσως η πιο σκληρή και παράνομη πράξη που έχει διαπράξει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωσή τους την Παρασκευή οι βουλεύτριες Ρόζα ΝτεΛάουρο και Άντζι Κρεγκ.

Κατηγόρησαν επίσης τον Τραμπ ότι παρέχει βοήθεια στην Αργεντινή και ότι κατασκευάζει μια νέα αίθουσα δεξιώσεων στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας.

Σύμφωνα με το Κέντρο για τον Προϋπολογισμό και τις Προτεραιότητες Πολιτικής (CBPP), ένα think tank που επικεντρώνεται σε πολιτικές που βοηθούν τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, το αποθεματικό ταμείο θα μπορούσε να καλύψει μόνο περίπου το 60% των παροχών ενός μήνα.

Σε επιστολή που εστάλη στο Υπουργείο Γεωργίας την Παρασκευή, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από το Δημοκρατικό Κόμμα ανέφεραν ότι εξακολουθεί να υπάρχει «σημαντική χρηματοδότηση διαθέσιμη στο αποθεματικό του Snap – το οποίο το Κογκρέσο προβλέπει ακριβώς για αυτόν τον λόγο – που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους των παροχών του Νοεμβρίου».

Ζήτησαν από τη γραμματέα Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς, να αποδεσμεύσει τα αποθεματικά και να μεταφέρει άλλα διαθέσιμα κονδύλια του υπουργείου της ώστε να χρηματοδοτηθεί πλήρως το πρόγραμμα για τον μήνα.

Σε υπόμνημα που περιήλθε στην κατοχή αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, η Ρόλινς ανέφερε ότι το αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για «πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», κυρίως φυσικές καταστροφές.

Νωρίτερα, στο δημοσιευμένο σχέδιο του υπουργείου της για τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, είχε αναφερθεί ότι θα διατηρηθεί ένας μικρός αριθμός υπαλλήλων που δεν θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια ώστε να λειτουργήσει το πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι το Κογκρέσο είχε δημιουργήσει «πολυετή αποθεματικά ταμεία» για να διασφαλίσει ότι οι πολιτείες θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη διανομή των παροχών.

Το Snap λειτουργεί παρέχοντας σε ανθρώπους επαναφορτιζόμενες χρεωστικές κάρτες, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν για την αγορά βασικών ειδών παντοπωλείου.

Μια τετραμελής οικογένεια λαμβάνει κατά μέσο όρο 715 δολάρια τον μήνα, σύμφωνα με το CBPP, ποσό που αντιστοιχεί σε λίγο λιγότερο από 6 δολάρια την ημέρα ανά άτομο. Οι πολιτείες διαχειρίζονται τα προγράμματα, με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση να προέρχεται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Αρκετές πολιτείες έχουν δεσμευτεί να χρησιμοποιήσουν δικούς τους πόρους για να καλύψουν τυχόν ελλείμματα, ωστόσο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει ότι δεν θα αποζημιωθούν.

Ορισμένες, μεταξύ των οποίων και η Μασαχουσέτη – όπου αναμένεται να χάσουν τις παροχές ένα εκατομμύριο άνθρωποι – έχουν δηλώσει ότι δεν διαθέτουν αρκετά χρήματα για να καλύψουν την έλλειψη χρηματοδότησης.

Πολλές πολιτείες συνεργάζονται με τους δικαιούχους του Snap για να εντοπίσουν φιλανθρωπικά παντοπωλεία και εναλλακτικές πηγές γευμάτων, ενώ η Καλιφόρνια κινητοποιεί την Εθνική Φρουρά της για να βοηθήσει στη διανομή τροφίμων.

Το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ μπήκε στην 26η ημέρα του την Κυριακή.

