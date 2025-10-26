Τα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος στις συναντήσεις του Αμερικανού προέδρου με τους υπόλοιπους ηγέτες.

Κορυφαίοι οικονομικοί αξιωματούχοι της Κίνας και των ΗΠΑ συμφώνησαν για το πλαίσιο μιας εμπορικής συμφωνίας την Κυριακή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ όταν συναντηθούν τις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ και ο εμπορικός εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ συναντήθηκαν με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λίφενγκ και τον κορυφαίο διαπραγματευτή εμπορίου Λι Τσενγκγκάνγκ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ για έναν πέμπτο γύρο προσωπικών συζητήσεων από τον Μάιο.

«Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο πλαίσιο για να συζητήσουν οι ηγέτες την Πέμπτη», δήλωσε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους.

Ο Μπέσεντ δήλωσε στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC ότι αναμένει ότι η συμφωνία θα αναβάλει τους διευρυμένους ελέγχους εξαγωγών της Κίνας σε ορυκτά σπάνιων γαιών και μαγνήτες και θα αποφύγει έναν νέο δασμό 100% των ΗΠΑ σε κινεζικά προϊόντα που απειλεί ο Τραμπ.

Ο ίδιος, είπε, επίσης, ότι ο Τραμπ και ο Σι θα συζητήσουν τις αγορές σόγιας και γεωργικών προϊόντων από Αμερικανούς αγρότες, το πιο ισορροπημένο εμπόριο και την επίλυση της κρίσης της φαιντανύλης στις ΗΠΑ, η οποία αποτέλεσε τη βάση των αμερικανικών δασμών 20% στα κινεζικά προϊόντα.

Ο Λι της Κίνας δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε «προκαταρκτική συναίνεση» και στη συνέχεια θα περάσουν από τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες έγκρισης.

«Η θέση των ΗΠΑ ήταν σκληρή», είπε ο Λι. «Έχουμε βιώσει πολύ έντονες διαβουλεύσεις και έχουμε συμμετάσχει σε εποικοδομητικές ανταλλαγές για την εξερεύνηση λύσεων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών».

Ο Τραμπ έφτασε στη Μαλαισία για μια σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, την πρώτη στάση του σε μια πενθήμερη περιοδεία στην Ασία που αναμένεται να κορυφωθεί με μια πρόσωπο με πρόσωπο με τον Σι στη Νότια Κορέα στις 30 Οκτωβρίου.

Μετά τις συνομιλίες, υιοθέτησε θετικό τόνο, λέγοντας: «Νομίζω ότι θα έχουμε μια συμφωνία με την Κίνα».

Τι επιδιώκει η κάθε πλευρά

Και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να αποτρέψουν την κλιμάκωση του εμπορικού τους πολέμου, αφού ο Τραμπ απείλησε με νέους δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα και άλλους εμπορικούς περιορισμούς από την 1η Νοεμβρίου, σε αντίποινα για τους εκτεταμένους ελέγχους εξαγωγών της Κίνας σε μαγνήτες σπάνιων γαιών και ορυκτά.

Το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον μείωσαν τους περισσότερους από τους τριψήφιους δασμούς τους στα προϊόντα της άλλης πλευράς στο πλαίσιο μιας εμπορικής εκεχειρίας, η οποία πρόκειται να λήξει στις 10 Νοεμβρίου.

Οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι συζήτησαν την επέκταση του εμπορίου, την παράταση της εκεχειρίας, τη φαιντανύλη, τα τέλη εισόδου στα λιμάνια των ΗΠΑ, τις σπάνιες γαίες, το TikTok και άλλα.

Ο Λι χαρακτήρισε τις συζητήσεις ως «ειλικρινείς», ενώ ο Μπέσεντ είπε ότι ήταν «πολύ ουσιαστικές διαπραγματεύσεις».

Ο Μπέσεντ είπε ότι η εκεχειρία θα μπορούσε να παραταθεί, εν αναμονή της απόφασης του προέδρου, σηματοδοτώντας μια δεύτερη παράταση από τότε που υπογράφηκε για πρώτη φορά τον Μάιο.

Τα θέματα που θα τεθούν επί τάπητος

Ενώ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσημα τις πολυαναμενόμενες συνομιλίες Τραμπ-Σι, το Πεκίνο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν.

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ASEAN, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πιθανές συναντήσεις με τον Σι στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε. Θα τους συναντήσουμε αργότερα στην Κίνα και θα συναντηθούμε στις ΗΠΑ, είτε στην Ουάσινγκτον είτε στο Mar-a-Lago», είπε.

Μεταξύ των θεμάτων συζήτησης του Τραμπ με τον Σι είναι οι κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας, οι ανησυχίες για την δημοκρατικά κυβερνώμενη Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί ως δικό του έδαφος, και η απελευθέρωση του φυλακισμένου μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ, Τζίμι Λάι.

Η κράτηση του ιδρυτή της πλέον ανενεργής φιλοδημοκρατικής εφημερίδας Apple Daily έχει γίνει το πιο γνωστό παράδειγμα της καταστολής των δικαιωμάτων από την Κίνα στο Χονγκ Κονγκ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας στις συναλλαγές της Ουάσινγκτον με τη Ρωσία, καθώς ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Πώς φτάσαμε εδώ

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου κλιμακώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς μια λεπτή εμπορική εκεχειρία, που επιτεύχθηκε μετά από έναν πρώτο γύρο εμπορικών συνομιλιών στη Γενεύη τον Μάιο και παρατάθηκε τον Αύγουστο, δεν κατάφερε να αποτρέψει τις δύο πλευρές από το να χτυπήσουν η μία την άλλη με περισσότερες κυρώσεις, περιορισμούς στις εξαγωγές και απειλές για αυστηρότερα αντίποινα.

Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών πιθανότατα επικεντρώθηκε στους εκτεταμένους ελέγχους της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που έχουν προκαλέσει παγκόσμια έλλειψη.

Αυτό ώθησε την κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει το ενδεχόμενο να μπλοκάρει τις εξαγωγές προς την Κίνα που βασίζονται σε λογισμικό, από φορητούς υπολογιστές μέχρι κινητήρες τζετ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.