Η ληστεία έγινε στο Μουσείο του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου.

Δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες βράδυ και τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο έρευνας για την κλοπή κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου στο Παρίσι, όπως δήλωσαν σήμερα δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Ο ένας από τους υπόπτους συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ-ντε-Γκολ κοντά στο Παρίσι, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για το εξωτερικό, σύμφωνα με τη Le Parisien και το Paris-Match. Ο δεύτερος συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Υπενθυμίζεται πως το Λούβρο μετέφερε ορισμένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματά τουτο Λούβρο μετέφερε ορισμένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματά του στην Τράπεζα της Γαλλίας, σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, έπειτα από μια παράτολμη διάρρηξη στο φως της ημέρας την περασμένη εβδομάδα που αποκάλυψε την ευαλωτότητα του διάσημου μουσείου.

Η μεταφορά ορισμένων πολύτιμων αντικειμένων από την αίθουσα «Απόλλων» του μουσείου, όπου εκτίθενται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, υπό συνοδεία μυστικής αστυνομίας, ανέφερε το RTL, που επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές.

Η Τράπεζα της Γαλλίας, όπου φυλάσσονται τα αποθέματα χρυσού της χώρας σε ένα ογκώδες θησαυροφυλάκιο 27 μέτρα κάτω από το έδαφος, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το Λούβρο, στη δεξιά όχθη του ποταμού Σηκουάνα.

Το Λούβρο και η Τράπεζα της Γαλλίας δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχόλια.

Οι διαρρήκτες έκλεψαν οκτώ πολύτιμα κομμάτια, η αξία των οποίων εκτιμάται σε 102 εκατομμύρια δολάρια, από τη συλλογή του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας κενά ασφαλείας.

Οι κλέφτες εισήλθαν στο μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν ένα παράθυρο πάνω ορόφου ενώ το μουσείο ήταν ανοικτό. Οι κλέφτες διέφυγαν με μοτοσικλέτες. Τα νέα για την κλοπή έκαναν αίσθηση σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας περισυλλογή στη Γαλλία για αυτό που ορισμένοι θεώρησαν ότι ήταν εθνική ταπείνωση.