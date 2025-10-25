Παππούς ξανά ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που οδηγήθηκε στη φυλακή πριν από πέντε ημέρες.

Ο γιος του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, έγινε πατέρας και ονόμασε το παιδί του, Νικολά.

Μάλιστα, ανέβασε και φωτογραφία στα social.

«Υπάρχουν τρεις τρόποι για να επιτευχθεί η αθανασία, είπε ο μεγάλος Κουβανός επαναστάτης Χοσέ Μαρτί: να φυτέψεις ένα δέντρο, να γράψεις ένα βιβλίο και να μεγαλώσεις έναν γιο. Χθες, η σύζυγός μου κι εγώ πλησιάσαμε πιο κοντά στην αιώνια ζωή: γίναμε γονείς. Με χαρά σας παρουσιάζουμε τον γιο μας, Σίλα Νικολά Σαρκοζί. Είθε να μεγαλώσει, όπως οι συνονόματοί του, με δύναμη και σοφία» έγραψε στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται πως ο Νικολά Σαρκοζί οδηγήθηκε αυτή την εβδομάδα στη φυλακή.

Ο 70χρονος Σαρκοζί ξεκίνησε να εκτίει την πενταετή ποινή φυλάκισης που του έχει επιβληθεί την Τρίτη 21 Οκτωβρίου. Καταδικάστηκε για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τον Μουαμάρ Καντάφι.

Ποτέ στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε βρεθεί στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο πρώην πρόεδρος κρατείται σε μια απομονωμένη και ειδικά προστατευόμενη πτέρυγα της φυλακής. Δεν απολαμβάνει ειδική μεταχείριση και έχει καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.