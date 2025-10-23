Οι πλημμύρες του 2024 στην περιοχή, ήταν η πιο θανατηφόρα καταστροφή στην Ισπανία τις τελευταίες δεκαετίες.

Οι ισπανικές αρχές δήλωσαν την Πέμπτη ότι εντόπισαν τη σορό ενός 56χρονου άνδρα, ο οποίος πέθανε όταν παρασύρθηκε από τις σαρωτικές πλημμύρες στην ανατολική περιοχή της Βαλένθια πέρυσι.

Η ανάλυση DNA επιβεβαίωσε ότι η σορός που βρέθηκε την Τρίτη στον ποταμό Τούρια ανήκε σε ένα από τα τρία άτομα που δηλώθηκαν αγνοούμενα από την τραγωδία της 29ης Οκτωβρίου 2024, που σκότωσε περισσότερους από 230 ανθρώπους, ανέφερε σε ανακοίνωσή του δικαστήριο της Βαλένθια.

Το θύμα, όπως και οι δύο άλλοι αγνοούμενοι, «είχαν ήδη κηρυχθεί νομικά νεκροί» και επομένως ο αριθμός συνολικά των νεκρών δεν αυξάνεται» πρόσθεσε το δικαστήριο.

Με πληροφορίες του Guardian