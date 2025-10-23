Έρευνα των Times αποκαλύπτει πώς ένα δίκτυο με διασυνδέσεις σε κατασκόπους αγόρασε εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας κατασκευασμένα στη Βρετανία για να ενισχύσει το υποβρύχιο του Πούτιν στον Αρκτικό Ωκεανό.

Βρετανικές εταιρείες βοήθησαν άθελά τους στην κατασκευή του υποβρυχίου του Πούτιν, αποκαλύπτει έρευνα των Times, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Ένα δίκτυο που συνδέεται με Ρώσους κατασκόπους στρατολόγησε βρετανικές εταιρείες για να βοηθήσουν άθελά τους στην κατασκευή της άμυνας των υποβρυχίων του Ρώσου προέδρου στην Αρκτική για σχεδόν μια δεκαετία, σύμφωνα με έρευνα των Times.

Τα ευρήματα προέκυψαν από το Russian Secrets, μια έρευνα των Times, της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και 11 άλλων μέσων ενημέρωσης.

Το δίκτυο προμηθειών παρέκαμψε τις κυρώσεις και τους ελέγχους εξαγωγών για να αγοράσει ευαίσθητη τεχνολογία υποβρυχίων και ερευνητικά σκάφη αξίας άνω των 50 εκατ. ευρώ από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ιαπωνία μεταξύ 2014 και 2024, σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν.

Αγόρασε εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας βρετανικής κατασκευής, όπως αισθητήρες και τηλεχειριζόμενα οχήματα, αξίας άνω του 1 εκατ. λιρών, που βοήθησαν στην κατασκευή του ρωσικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο ανιχνεύει υποβρύχια του ΝΑΤΟ στον Αρκτικό Ωκεανό και προστατεύει τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας.

Μεταξύ του βρετανικού εξοπλισμού, που πωλήθηκε, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις των Times, ήταν ένα drone που χρησιμοποιείται για την έρευνα και την τοποθέτηση καλωδίων και ένας υπερσύγχρονος αισθητήρας ήχου, κατάλληλος για «επιχειρήσεις υδρογραφικής έρευνας».

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα δεν υπάρχουν ενδείξεις αδικοπραξίας από μέρους των βρετανικών εταιρειών.

Με πληροφορίεες των Times/Guardian