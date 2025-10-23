Η καταιγίδα Benjamin έπληξε νωρίτερα από το αναμενόμενο την Ολλανδία, με ισχυρούς ανέμους που αναμένεται να ενταθούν το απόγευμα.

Το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ ακύρωσε δεκάδες πτήσεις σήμερα λόγω της καταιγίδας Benjamin που πλήττει τις ολλανδικές ακτές.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Σίπχολ γύρω στις 11.00 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας), περίπου 75 πτήσεις που επρόκειτο να αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο ακυρώθηκαν, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ.

Η καταιγίδα Benjamin έπληξε νωρίτερα από το αναμενόμενο τη χώρα, με ισχυρούς ανέμους που αναμένεται να ενταθούν το απόγευμα.

Το μετεωρολογικό ινστιτούτο KNMI αναπροσάρμοσε τις προειδοποιήσεις ανάλογα.

Πορτοκαλί κωδικός θα ισχύει για τις δυτικές παράκτιες επαρχίες από το απόγευμα, όπου αναμένονται ριπές ανέμου έως 120 χιλιόμετρα/ώρα.

Κίτρινος κωδικός, που προειδοποιεί για ριπές ανέμου έως 90 χιλιόμετρα ανά ώρα, ισχύει για το υπόλοιπο της χώρας.