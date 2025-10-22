Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον γυναικοκτόνο από το σήμα του κινητού του.

Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία, με θύμα μια 62χρονη γυναίκα και δράστη τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου.

Ο Λουίτζι Μορκάλντι είχε στήσει καρτέρι στη Λουτσιάνα Ρόνκι κάτω από το σπίτι της, στο Μιλάνο. Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από τρία χρόνια και η 62χρονη είχε νέο σύντροφο το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο 62χρονος, χωρίς να βγάλει το κράνος που φορούσε, μαχαίρωσε με πρωτοφανή βία την Λουτσιάνα Ρόνκι στον λαιμό, τον θώρακα και την κοιλιακή χώρα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και λίγο μετά υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο γυναικοκτόνος πέταξε το μαχαίρι σε κάδο απορριμμάτων, σε πάρκο κοντά στο σπίτι της πρώην συζύγου του, όπου το βρήκε η αστυνομία. Οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν άμεσα τον Μορκάλντι από το σήμα του κινητού τηλεφώνου του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ