«Εάν αυτός ο πόλεμος τελειώσει με ένα αποτέλεσμα που για τον Πούτιν και τους υποστηρικτές του θα επαληθεύει ή θα δικαιώνει κατά κάποιο τρόπο αυτό που έχουν κάνει, αυτή είναι μια συνταγή για περαιτέρω προβλήματα» δήλωσε ο Kristjan Prikk.

Η εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία «δεν αφορά μόνο στο έδαφος», αλλά και την αναδιάρθρωση των παγκόσμιων κανόνων και την «επαναφορά ενός ρωσικού οράματος για το πώς πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα», δήλωσε ο πρέσβης της Εσθονίας στις ΗΠΑ, στο Axios.

Η δήλωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς υπάρχει εδώ και καιρό ανησυχία για το γεγονός ότι η Ρωσία δεν σταματά την αιματηρή πορεία της στα σύνορα της Ουκρανίας, ιδίως εντός του ανατολικού μπλοκ του ΝΑΤΟ.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτός ο πόλεμος δεν αφορά μόνο την Ουκρανία», είπε ο Kristjan Prikk σε συνέντευξη, που έδωσε στην εσθονική πρεσβεία. «Εάν αυτός ο πόλεμος τελειώσει με ένα αποτέλεσμα που για τον Πούτιν και τους υποστηρικτές του θα επαληθεύει ή θα δικαιώνει κατά κάποιο τρόπο αυτό που έχουν κάνει, αυτή είναι μια συνταγή για περαιτέρω προβλήματα».

Ακριβώς τι ή πότε θα προκύψουν αυτά τα προβλήματα, δεν μπορεί να το διευκρινίσει ο Prikk. Αλλά η Μόσχα διεξάγει ήδη μια εκστρατεία επιτήρησης και σαμποτάζ σε όλη την Ευρώπη. Εσθονοί αξιωματούχοι έκλεισαν αυτόν τον μήνα έναν δρόμο που διασχίζει ένα μέρος της Ρωσίας γνωστό ως Saatse Boot, όταν εντόπισαν ένα ασυνήθιστα μεγάλο απόσπασμα στρατευμάτων κοντά στην περιοχή ενώ οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ τον Σεπτέμβριο απέκρουσαν ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη καθώς πλησίαζαν το Ταλίν.

Ο Prikk σημείωσε πως η αντίδραση του ΝΑΤΟ «ήταν επαρκής» αλλά οι επικριτές έχουν ζητήσει μια πιο επιθετική τακτική, συμπεριλαμβανομένων των καταρρίψεων ρωσικών μέσων. «Πιστεύουμε ότι στάλθηκε το μήνυμα ότι περιστατικά σαν κι αυτό δεν γίνονται ανεκτά. Δεν υπάρχει, ας πούμε, διαφορά μεταξύ του συμμαχικού εναέριου χώρου σε ένα μέρος ή σε άλλο μέρος της συμμαχίας. Δεν υπάρχει «Κατηγορία Α» και «Κατηγορία Β» είπε.

«Οι Ρώσοι αναδιοργανώνονται με έναν στόχο: να αντιμετωπίσουν το ΝΑΤΟ»

Τις ανησυχίες του Εσθονού πρέσβη, ενισχύουν και οι δηλώσεις του νεοδιορισθέντος αρχηγού Άμυνας της Γαλλίας, ο οποίος προετοιμάζει τις ένοπλες δυνάμεις ώστε να είναι έτοιμες για ένα «σοκ, σαν ένα είδος δοκιμασίας» από τη Ρωσία.

«Η Ρωσία είναι μια χώρα που μπορεί να μπει στον πειρασμό να συνεχίσει τον πόλεμο στην ήπειρό μας», δήλωσε ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν στην επιτροπή Άμυνας της Εθνοσυνέλευσης την Τετάρτη. «Ο πρώτος στόχος που έχω δώσει στις ένοπλες δυνάμεις είναι να είναι έτοιμες σε τρία ή τέσσερα χρόνια για ένα σοκ που θα ήταν ένα είδος δοκιμασίας», πρόσθεσε. «Το τεστ αυτό ήδη συμβαίνει σε υβριδικές μορφές, αλλά μπορεί να γίνει πιο βίαιο».

Ανώτατοι στρατηγοί και πολιτικοί από χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έχουν προειδοποιήσει ότι η Μόσχα θα μπορούσε να επιτεθεί στη συμμαχία τα επόμενα χρόνια, με χρονοδιαγράμματα που κυμαίνονται από το 2027 έως το 2030. Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για να βοηθήσει τις χώρες να προετοιμαστούν για πόλεμο έως το 2030.

Παραδοσιακά, οι Γάλλοι στρατιωτικοί αξιωματικοί ήταν πιο απρόθυμοι από ορισμένους Ευρωπαίους ομολόγους τους να παράσχουν χρονοδιαγράμματα και να μιλήσουν ανοιχτά για μια ρωσική επίθεση στο ΝΑΤΟ. Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, η γαλλική ρητορική απέναντι στη Μόσχα έχει γίνει πιο έντονη, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να λέει ότι η Ευρώπη βρίσκεται «σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία».

«Το να υποθέσουμε ότι η εισβολή στην Ουκρανία το 2022 είναι η τελευταία επίθεση και ότι δεν θα συμβεί ξανά στην ήπειρό μας είναι σαν να αγνοούμε τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας», δήλωσε ο Μαντόν. «Οι Ρώσοι αναδιοργανώνονται με έναν στόχο: να αντιμετωπίσουν το ΝΑΤΟ».

Η προσπάθεια επανεξοπλισμού της Γαλλίας αποτελεί ήδη ένα μήνυμα για την αποτροπή της Ρωσίας, εξήγησε: «Εάν οι αντίπαλοί μας αντιληφθούν ότι καταβάλλουμε αυτή την προσπάθεια, μπορεί να την εγκαταλείψουν. Εάν νιώσουν ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι να αμυνθούμε, δεν βλέπω τι θα μπορούσε να τους σταματήσει».

Ασκήσεις με πυρηνικά στη Ρωσία

Η Ρωσία δήλωσε την Τετάρτη ότι διεξήγαγε μια σημαντική εκπαιδευτική άσκηση, που περιλαμβάνει πυρηνικά όπλα. Όλα αυτά μια ημέρα αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την αναβολή των σχεδίων για μια δεύτερη σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο δημοσίευσε μάλιστα, βίντεο που δείχνει τον στρατηγό Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, να δίνει αναφορά στον Πούτιν για τις ασκήσεις. Η Ρωσία δήλωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους συμπεριλαμβανομένων διηπειρωτικών βαλλιστικών όπλων ικανών να χτυπήσουν τις ΗΠΑ.

Σε μια περαιτέρω επίδειξη δύναμης, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι τα στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-22M3 μεγάλου βεληνεκούς πέταξαν πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, συνοδευόμενα σε διάφορα σημεία από μαχητικά αεροσκάφη από ξένα κράτη, πιθανώς μέλη του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Reuters.

Σε κρίσιμες στιγμές, ο Πούτιν δεν ξεχνά να υπενθυμίζει την πυρηνική ισχύ της Ρωσίας ως προειδοποίηση προς το Κίεβο και τους δυτικούς συμμάχους του. Το ΝΑΤΟ διεξάγει επίσης ασκήσεις πυρηνικής αποτροπής αυτόν τον μήνα.

Μαχητικά από τη Σουηδία ο Ζελένσκι

Την Τετάρτη, η Σουηδία δήλωσε ότι υπέγραψε επιστολή προθέσεων για την εξαγωγή μαχητικών αεροσκαφών Gripen στην Ουκρανία, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενεργούν για να ενισχύσουν την άμυνα του Κιέβου σε έναν πόλεμο που δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης αν όχι λήξης. Ουκρανοί πιλότοι βρίσκονται στη Σουηδία για να δοκιμάσουν το Gripen, μια στιβαρή και σχετικά χαμηλού κόστους επιλογή σε σύγκριση με αεροσκάφη όπως τα αμερικανικά F-35.

Το Κίεβο σκοπεύει να παραλάβει και να αρχίσει να χρησιμοποιεί Gripen τον επόμενο χρόνο και αναμένεται να αποκτήσει τουλάχιστον 100, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον σουηδικό κατασκευαστή αμυντικών συστημάτων Saab.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Σουηδία την Τετάρτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι χαιρετίζει τις προσπάθειες, αν και πρόσθεσε ότι πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω.

«Υπάρχουν προτάσεις, όπως από τη Γαλλία, από ορισμένους Ευρωπαίους και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες είναι πραγματικά πολύ χρήσιμες», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Δεν είναι σαν ένα σχέδιο για το πώς να σταματήσει εντελώς ο πόλεμος, είναι κυρίως ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός».

Ωστόσο, προειδοποίησε: «Γνωρίζω κάποια βήματα, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να το συζητήσουμε, δεν έχει ολοκληρωθεί».

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία έρχεται καθώς οι ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ έχουν προσκρούσει σε νέο τείχος. Την Τρίτη, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι μια πιθανή συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουγγαρία που αναμενόταν, σύμφωνα με τον Τραμπ να γίνει τις επόμενες δύο εβδομάδες, δεν αναμένεται σύντομα καθώς η Μόσχα φέρεται να απέρριψε την ιδέα ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στις τρέχουσες γραμμές επαφής στο πεδίο της μάχης.

Άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις, δήλωσε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πρότεινε την ιδέα ενός ξεχωριστού σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, το οποίο θα υπογράψουν όλοι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας στην Ευρώπη. Ωστόσο, Βρετανός αξιωματούχος αμφισβήτησε αυτήν την εκδοχή και είπε ότι δεν υπάρχει οριστική πρόταση που να προωθεί.

Εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε πως «εργαζόμαστε εντατικά με τους συμμάχους και τους εταίρους μας για να θέσουμε την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός».

Η ιδέα του «συμβουλίου ειρήνης», υπό την εποπτεία Τραμπ, που περιλαμβάνει το σχέδιο των 12 σημείων της Ευρώπης, σύμφωνα με το Bloomberg, είναι μόνο ένα από τα πολλά σχέδια στα οποία εργάζονται οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και κανένα από αυτά δεν είναι ακόμη οριστικό, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Οι ηγέτες της ΕΕ συζητούν, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ουκρανίας σε σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Την Παρασκευή, οι ηγέτες του λεγόμενου συνασπισμού των προθύμων, με επικεφαλής τον Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, θα συναντηθούν για να συζητήσουν τον καλύτερο τρόπο για να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πιθανών επιλογών για μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός, ανέφεραν πηγές, στο Politico. Πρόσθεσαν όμως πως δεν υπάρχει οριστικό σχέδιο για την κατάπαυση του πυρός.

