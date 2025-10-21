Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν την Ουάσινγκτον να επιμείνει στην απαίτησή για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, με τις τρέχουσες γραμμές μάχης να λειτουργούν ως βάση για τυχόν μελλοντικές συνομιλίες.

Σχέδιο 12 σημείων, υπό την εποπτεία Τραμπ, ετοιμάζει η Ευρώπη με την Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Το σχέδιο προτείνει μια εκεχειρία στην Ουκρανία που παγώνει τις θέσεις κατά μήκος της πρώτης γραμμής της μάχης, όπως είναι σήμερα, γεγονός που εικάζεται ωστόσο ότι είναι η αδιαπραγμάτευτο για τη Μόσχα.

Το προτεινόμενο σχέδιο προβλέπει επίσης ότι ένα συμβούλιο ειρήνης υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ θα επιβλέπει την εφαρμογή του, αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το θέμα στο Bloomberg.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν την Ουάσινγκτον την Τρίτη να επιμείνει στην απαίτησή για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, με τις τρέχουσες γραμμές μάχης να λειτουργούν ως βάση για τυχόν μελλοντικές συνομιλίες. Η ρωσική κυβέρνηση ωστόσο έχει απαιτήσει εδώ και καιρό από την Ουκρανία να συμφωνήσει να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη πριν από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με την πρόταση, η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, κεφάλαια για την αποκατάσταση των ζημιών του πολέμου και μια πορεία για την ταχεία ένταξή της στην ΕΕ, ανέφερε το Bloomberg.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μόλις η Ρωσία συμφωνήσει για κατάπαυση του πυρός και οι δύο πλευρές θα δεσμευτούν να σταματήσουν τις εδαφικές προελάσεις. Το σχέδιο προβλέπει τότε την επιστροφή όλων των απελαθέντων παιδιών στην Ουκρανία και τις ανταλλαγές κρατουμένων, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Οι δύο χώρες θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη διακυβέρνηση των κατεχόμενων εδαφών, αν και ούτε η Ευρώπη ούτε η Ουκρανία θα αναγνωρίσουν νομικά οποιαδήποτε κατεχόμενη γη ως ρωσική, αναφέρει το Bloomberg.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά. Ωστόσο, περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια από αποθεματικά της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που έχουν παγώσει θα επιστραφούν μόνο όταν η Μόσχα συμφωνήσει να συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο, ανέφερε το δημοσίευμα. Οι κυρώσεις θα επανέλθουν εάν η Ρωσία επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Στον πάγο» η σύνοδος κορυφής Τραμπ - Πουτιν

Το απόγευμα της Τρίτης, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, δήλωσε πως δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν «στο άμεσο μέλλον».

«Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχαν μια παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία. Επομένως, δεν είναι απαραίτητη μια επιπλέον προσωπική συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών και δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Πούτιν στο άμεσο μέλλον» δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Πρόσθεσε πως αναμένεται όμως νέα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρούμπιο και του Λαβρόφ αυτή την εβδομάδα.

Γιατί «πάγωσαν» τα σχέδια της συνάντησης

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν τελευταία φορά τον Αύγουστο στην Αλάσκα. Την περασμένη εβδομάδα, συμφώνησαν να συναντηθούν στην Ουγγαρία, αλλά πλέον οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύνοδος κορυφής είναι αμφίβολη λόγω της αμετάβλητης στάσης της Ρωσίας στον πόλεμο.

Ενώ η πρώτη γραμμή παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη τις τελευταίες εβδομάδες, οι διπλωματικές προσπάθειες ήταν πολύ αμφίρροπες, σχολιάζουν τα διεθνή Μέσα. Ο Ζελένσκι βρέθηκε στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, ελπίζοντας να πείσει τον Τραμπ για τους Tomahawk. Ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε με τον Πούτιν στη συνέχεια και ανακοίνωσε πως πρόκειται να συναντηθούν σύντομα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η Μόσχα αρνείται να αλλάξει τη στάση της για την Ουκρανία, θέτοντας σε κίνδυνο την συνάντηση που θέλει ο Τραμπ.

Τόσο το Reuters όσο και το CNN ανέφεραν ότι η «πρώτη γραμμή» ως έχει τώρα στην Ουκρανία είναι το σημείο τριβής μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Η Ρωσία συνεχίζει να απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη πριν από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός, εδάφη που έχει αποδειχθεί ανίκανη να καταλάβει με τη βία, όμως.

Ωστόσο, αυτό φέρεται να ήταν το εμπόδιο κατά τις προετοιμασίες για τη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ. Δύο ανώτεροι Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι η αναβολή της συνάντησης Ρούμπιο - Λαβρόφ ήταν ένα σημάδι ότι οι Αμερικανοί μπορεί να είναι απρόθυμοι να προχωρήσουν σε μια σύνοδο κορυφής Τραμπ - Πούτιν, εκτός εάν η Μόσχα μειώσει τις απαιτήσεις της.

«Υποθέτω ότι οι Ρώσοι ήθελαν πάρα πολλά και έγινε προφανές για τους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία για τον Τραμπ στη Βουδαπέστη», δήλωσε ένας διπλωμάτης. Οι Ρώσοι «δεν έχουν αλλάξει καθόλου τη θέση τους και δεν συμφωνούν να «σταματήσουν εκεί που βρίσκονται», δήλωσε ο δεύτερος διπλωμάτης και πρόσθεσε πως «υποθέτω ότι ο Λαβρόφ έκανε την ίδια δήλωση και ο Ρούμπιο είπε: «Τα λέμε αργότερα».»

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί «πάγωσαν» οι συνομιλίες.

Με πληροφορίες του Bloomberg/Reuters