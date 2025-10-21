Προς ματαίωση η σύνοδος κορυφής Τραμπ - Πούτιν σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

Δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν «στο άμεσο μέλλον», δήλωσε την ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, λίγες ημέρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε μια ακόμη σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Η πολυσυζητημένη συνάντηση των δύο ηγετών στην Ουγγαρία φαίνεται πως πάει προς ματαίωση παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ. Ούτε οι ΥΠΕΞ των δύο χωρών, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ έχουν σχέδια να συναντηθούν αυτοπροσώπως, δήλωσε ο αξιωματούχος, λέγοντας ότι η τηλεφωνική τους επικοινωνία τη Δευτέρα ήταν «παραγωγική».

«Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχαν μια παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία. Επομένως, δεν είναι απαραίτητη μια επιπλέον προσωπική συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών και δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Πούτιν στο άμεσο μέλλον» δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Πρόσθεσε πως αναμένεται όμως νέα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρούμπιο και του Λαβρόφ αυτή την εβδομάδα.

Γιατί «πάγωσαν» τα σχέδια της συνάντησης

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν τελευταία φορά τον Αύγουστο στην Αλάσκα. Την περασμένη εβδομάδα, συμφώνησαν να συναντηθούν στην Ουγγαρία, αλλά πλέον οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύνοδος κορυφής είναι αμφίβολη λόγω της αμετάβλητης στάσης της Ρωσίας στον πόλεμο.

Ενώ η πρώτη γραμμή παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη τις τελευταίες εβδομάδες, οι διπλωματικές προσπάθειες ήταν πολύ αμφίρροπες, σχολιάζουν τα διεθνή Μέσα. Ο Ζελένσκι βρέθηκε στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, ελπίζοντας να πείσει τον Τραμπ για τους Tomahawk. Ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε με τον Πούτιν στη συνέχεια και ανακοίνωσε πως πρόκειται να συναντηθούν σύντομα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η Μόσχα αρνείται να αλλάξει τη στάση της για την Ουκρανία, θέτοντας σε κίνδυνο την συνάντηση που θέλει ο Τραμπ.

Τόσο το Reuters όσο και το CNN ανέφεραν ότι η «πρώτη γραμμή» ως έχει τώρα στην Ουκρανία είναι το σημείο τριβής μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Η Ρωσία συνεχίζει να απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη πριν από οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός, εδάφη που έχει αποδειχθεί ανίκανη να καταλάβει με τη βία, όμως.

Ωστόσο, αυτό φέρεται να ήταν το εμπόδιο κατά τις προετοιμασίες για τη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ. Δύο ανώτεροι Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν στο Reuters ότι η αναβολή της συνάντησης Ρούμπιο - Λαβρόφ ήταν ένα σημάδι ότι οι Αμερικανοί μπορεί να είναι απρόθυμοι να προχωρήσουν σε μια σύνοδο κορυφής Τραμπ - Πούτιν, εκτός εάν η Μόσχα μειώσει τις απαιτήσεις της.

«Υποθέτω ότι οι Ρώσοι ήθελαν πάρα πολλά και έγινε προφανές για τους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία για τον Τραμπ στη Βουδαπέστη», δήλωσε ένας διπλωμάτης. Οι Ρώσοι «δεν έχουν αλλάξει καθόλου τη θέση τους και δεν συμφωνούν να «σταματήσουν εκεί που βρίσκονται», δήλωσε ο δεύτερος διπλωμάτης και πρόσθεσε πως «υποθέτω ότι ο Λαβρόφ έκανε την ίδια δήλωση και ο Ρούμπιο είπε: «Τα λέμε αργότερα».»

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί «πάγωσαν» οι συνομιλίες.

