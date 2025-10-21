«Η Ρωσία κάνει για άλλη μια φορά ό,τι μπορεί για να εγκαταλείψει τη διπλωματία», τόνισε ο Ζελένσκι.

Η απόφαση να μην δοθούν στην Ουκρανία πυραύλοι Tomahawk «σχεδόν αυτόματα» έκανε τη Ρωσία να ενδιαφέρετα λιγότερο γαι τη διπλωματία, σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την αναστολή των σχεδίων για την πραγματοποίηση της Συνόδο Κορυφής Τραμπ - Πούτιν σητν Ουγγαρία.

Ο Ζελένσκι συνέδεσε άμεσα την αναβολή της προμήθειας πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία με μια φαινομενική ψυχρότητα στη συμμετοχή της Ρωσίας για τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σε ομιλία του πριν από λίγο, είπε πως η Ρωσία «σχεδόν αυτόματα άρχισε να ενδιαφέρεται λιγότερο για τη διπλωματία» όταν έγινε σαφές ότι η τηλεφωνική επικοινωνία του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε καθυστερήσει οποιαδήποτε απόφαση για την παροχή πυραύλων Tomahawk.

Με πληροφορίες του SkyNews