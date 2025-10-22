Αυτό είναι το τρίτο ταξίδι του Ρούμπιο στο Ισραήλ από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Την Πέμπτη θα φτάσει στο Ισραήλ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Αυτή είναι η τρίτη επίσκεψη ανώτερου αξιωματούχου της Ουάσιγκτον μέσα στην εβδομάδα, όπως ανέφερε το AFP, μετά από τις επισκέψεις των τζέι Ντι βανς και Στιβ Γουίτκοφ.

ΗΣος Μπεντροσιάν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Παρασκευή.

«Αυτό είναι το τρίτο ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ από τα μέσα Σεπτεμβρίου, το οποίο δείχνει περαιτέρω τη στενή σχέση που έχουν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ καθώς σηματοδοτούμε αυτή την ιστορική στιγμή» είπε αναφερόμενη στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Έχουμε πολλή δουλειά στη Γάζα, θα πάρει πολύ χρόνο»

Την Τρίτη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς έδωσε συνέντευξη Τύπου από το Ισραήλ όπου βρισκόταν και μεταξύ άλλων τόνισε πως η τρέχουσα εκεχειρία στη Γάζα έρχεται εν μέσω «μιας πολύ, πολύ δύσκολης κατάστασης» για τους Ισραηλινούς και τη Χαμάς.

Δήλωσε πως «έχετε Ισραηλινούς και Αμερικανούς να συνεργάζονται χέρι-χέρι για να προσπαθήσουν να ξεκινήσουν το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας, να εφαρμόσουν μια μακροπρόθεσμη ειρήνη και να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν δυνάμεις ασφαλείας επί τόπου στη Γάζα, όχι αποτελούμενες από Αμερικανούς, που μπορούν να διατηρήσουν την ειρήνη μακροπρόθεσμα. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Αυτό θα πάρει πολύ, πολύ χρόνο».

»Είναι στόχος όλων εδώ να επιστρέψουν οι σοροί στις οικογένειές τους, ώστε να μπορέσουν να ταφούν σωστά», πρόσθεσε ο Βανς και σημείωσε ότι «αυτό είναι δύσκολο - αυτό δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. Μερικοί από αυτούς τους ομήρους είναι θαμμένοι κάτω από τόνους ερειπίων. Κάποιοι από τους ομήρους, δεν ξέρει κανείς καν πού βρίσκονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εργαστούμε για να τους πάρουμε και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα το κάνουμε. Είναι απλώς ένας λόγος να συστήσουμε για λίγη υπομονή. Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο» πρόσθεσε.

Διευκρίνισε ακόμα ότι «η επίσκεψή μου δεν είχε καμία σχέση με γεγονότα των τελευταίων 48 ωρών. Είχαμε προσπαθήσει να σχεδιάσουμε αυτήν την επίσκεψη, ειλικρινά, πριν από μήνες, και τώρα σκεφτήκαμε ότι αυτή θα ήταν μια καλή στιγμή για να το κάνουμε. Τελικά λειτούργησε - όπως γνωρίζετε, μερικές φορές το να βρεθούν οι ημερομηνίες είναι δύσκολο, ειδικά όταν είσαι αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ήθελα να έρθω, ήθελα να δω τι γίνεται. Ήθελα, ξέρετε, να μιλήσω με τα στρατεύματα που εργάζονται πολύ σκληρά για να συντονίσουν αυτή την τεράστια προσπάθεια. Και ήθελα απλώς να δω πώς πάνε τα πράγματα» είπε ο Βανς.

Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι «όλοι έχουν ρόλο να διαδραματίσουν εδώ» τόσο στην παροχή οικονομικής υποστήριξης στη Γάζα όσο και στην τελική ανοικοδόμηση της, είπε ο Βανς ενώ μιλώντας για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός, επισήμανε πως «Αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα με κάνει πολύ αισιόδοξο ότι η κατάπαυση του πυρός θα τηρηθεί και αν φτάσουμε από εκεί που βρισκόμασταν πριν από μια εβδομάδα σε μια μακροπρόθεσμη, διαρκή ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, θα υπάρξουν και λόφοι και κοιλάδες, θα υπάρξουν στιγμές που φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε ιδιαίτερα καλά. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πολύ αισιόδοξος. Μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι θα λειτουργήσει; Όχι, αλλά δεν κάνεις δύσκολα πράγματα κάνοντας μόνο αυτό που είναι 100% σίγουρο. Κάνεις δύσκολα πράγματα προσπαθώντας», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Με πληροφορόιες του Guardian/SkyNews