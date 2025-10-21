Ο Βανς επέκρινε τα διεθνή ΜΜΕ ότι δημιουργούν μια «περίεργη νοοτροπία» προκειμένου να «υποστήριξουν την αποτυχία» της εκεχειρίας στη Γάζα.

«Αν το κάνουμε σωστά, αυτό θα σημαίνει περαιτέρω ειρήνη για την ευρύτερη περιοχή», είπε αναφερόμενος στην εκεχειρία για τη Γάζα, από το Ισραήλ όπου βρίσκεται ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ας εστιάσουμε στην ασφάλεια, στην παροχή τροφής, είπε κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, διευκρινίζοντας πως δεν θα υπάρξουν αμερικανικά στρατεύματα στην Γάζα.

Τόνισε πως το ποια στρατεύματα θα αναπτυχθούν επί τόπου στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός «θα είναι ένα ερώτημα στο οποίο οι Ισραηλινοί πρέπει να συμφωνήσουν» και δήλωσε πως είναι βέβαιος ότι ο Νετανιάχου «θα έχει άποψη επί του θέματος».

Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι «όλοι έχουν ρόλο να διαδραματίσουν εδώ» τόσο στην παροχή οικονομικής υποστήριξης στη Γάζα όσο και στην τελική ανοικοδόμηση της, είπε ο Βανς ενώ μιλώντας για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός, επισήμανε πως «Αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα με κάνει πολύ αισιόδοξο ότι η κατάπαυση του πυρός θα τηρηθεί και αν φτάσουμε από εκεί που βρισκόμασταν πριν από μια εβδομάδα σε μια μακροπρόθεσμη, διαρκή ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Γάζας, θα υπάρξουν και λόφοι και κοιλάδες, θα υπάρξουν στιγμές που φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε ιδιαίτερα καλά. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πολύ αισιόδοξος. Μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι θα λειτουργήσει; Όχι, αλλά δεν κάνεις δύσκολα πράγματα κάνοντας μόνο αυτό που είναι 100% σίγουρο. Κάνεις δύσκολα πράγματα προσπαθώντας», σημείωσε.

Ο Τζ. Ντι Βανς ευχαρίστησε την ισραηλινή κυβέρνηση για την βοήθειά της στις συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Επισήμανε πως «υπάρχει αυτή η περίεργη στάση που αισθάνομαι στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στα δυτικά μέσα ενημέρωσης, όπου υπάρχει σχεδόν αυτή η επιθυμία να υποστηρίξουν την αποτυχία, ότι κάθε φορά που συμβαίνει κάτι κακό και κάθε φορά που υπάρχει μια πράξη βίας, υπάρχει αυτή η τάση να λένε "αυτό είναι το τέλος της κατάπαυσης του πυρός, αυτό είναι το τέλος του ειρηνευτικού σχεδίου"».

Τόνισε πως «δεν είναι το τέλος. Στην πραγματικότητα, είναι ακριβώς το πώς θα πρέπει να συμβεί αυτό όταν έχεις ανθρώπους που μισούν ο ένας τον άλλον, που πολεμούν ο ένας εναντίον του άλλου για πολύ καιρό. Τα πάμε πολύ καλά, βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, αλλά νομίζω ότι έχουμε την ομάδα για να κάνουμε ακριβώς αυτό», πρόσθεσε ο Βανς.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ διευκρίνισε πως η τρέχουσα εκεχειρία στη Γάζα έρχεται εν μέσω «μιας πολύ, πολύ δύσκολης κατάστασης» για τους Ισραηλινούς και τη Χαμάς.

Ωστόσο, ανακοινώνοντας τα εγκαίνια του Κέντρου Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας, δήλωσε πως «έχετε Ισραηλινούς και Αμερικανούς να συνεργάζονται χέρι-χέρι για να προσπαθήσουν να ξεκινήσουν το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας, να εφαρμόσουν μια μακροπρόθεσμη ειρήνη και να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν δυνάμεις ασφαλείας επί τόπου στη Γάζα, όχι αποτελούμενες από Αμερικανούς, που μπορούν να διατηρήσουν την ειρήνη μακροπρόθεσμα. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Αυτό θα πάρει πολύ, πολύ χρόνο» είπε.

«Είναι στόχος όλων εδώ να επιστρέψουν οι σοροί στις οικογένειές τους, ώστε να μπορέσουν να ταφούν σωστά», πρόσθεσε ο Βανς και σημείωσε ότι «αυτό είναι δύσκολο - αυτό δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. Μερικοί από αυτούς τους ομήρους είναι θαμμένοι κάτω από τόνους ερειπίων. Κάποιοι από τους ομήρους, δεν ξέρει κανείς καν πού βρίσκονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εργαστούμε για να τους πάρουμε και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα το κάνουμε. Είναι απλώς ένας λόγος να συστήσουμε για λίγη υπομονή. Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο».

Διευκρίνισε ακόμα ότι «η επίσκεψή μου δεν είχε καμία σχέση με γεγονότα των τελευταίων 48 ωρών. Είχαμε προσπαθήσει να σχεδιάσουμε αυτήν την επίσκεψη, ειλικρινά, πριν από μήνες, και τώρα σκεφτήκαμε ότι αυτή θα ήταν μια καλή στιγμή για να το κάνουμε. Τελικά λειτούργησε - όπως γνωρίζετε, μερικές φορές το να βρεθούν οι ημερομηνίες είναι δύσκολο, ειδικά όταν είσαι αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ήθελα να έρθω, ήθελα να δω τι γίνεται. Ήθελα, ξέρετε, να μιλήσω με τα στρατεύματα που εργάζονται πολύ σκληρά για να συντονίσουν αυτή την τεράστια προσπάθεια. Και ήθελα απλώς να δω πώς πάνε τα πράγματα» είπε ο Βανς.

Σημειώνεται πως ο Βανς προσγειώθηκε στο Ισραήλ το πρωί της Τρίτης για να συζητήσει την κατάσταση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.