Την ίδια ώρα, εν μέσω εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο απολογισμός των νεκρών στη Γάζα έφτασε στους 68.229.

Το Ισραήλ επέστρεψε 15 ακόμα σορούς Παλαιστινίων στη Γάζα, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό.

«Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) διευκόλυνε σήμερα τη μεταφορά νεκρών Παλαιστινίων στις αρχές στη Γάζα... Οι τοπικές υγειονομικές αρχές στη Γάζα επιβεβαίωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών που παρελήφθησανσήμερα είναι 15», ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός σε ανακοίνωσή του.

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι οι σοροί 165 Παλαιστινίων έχουν επιστραφεί στη Γάζα από τότε που ξεκίνησε η ανταλλαγή με το Ισραήλ στις αρχές του μήνα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ έπρεπε να παραδίδει τις 15 σορούς Παλαιστινίων για κάθε νεκρό Ισραηλινό που θα επέστρεφε. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι η Χαμάς παρέδωσε τη σορό του 13ου ομήρου τη Δευτέρα. Συνολικά, το Ισραήλ έχει παραδώσει μέχρι στιγμής 165 σορούς Παλαιστινίων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ορισμένοι Παλαιστίνιοι γιατροί λένε ότι το γεγονός ότι πολλές από τις σορούς που έχουν επιστραφεί ήταν με δεμένα μάτια και χέρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι βασανίστηκαν και στη συνέχεια σκοτώθηκαν κατά την κράτησή τους στη Σντε Τεϊμάν, μια διαβόητη ισραηλινή φυλακή.

Το υπουργείο Υγείας, του οποίου τα στοιχεία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα, αναφέρει ότι αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 68.229 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 170.369 άλλοι έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι περισσότεροι από τους Παλαιστίνιους, που σκοτώθηκαν σε αυτές τις ισραηλινές επιθέσεις ήταν άμαχοι, πολλοί από τους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά.

{https://www.instagram.com/reel/DQEYkswjOlQ/?utm_source=ig_embed}

Με πληροφορίες του AFP/Al Jazeera