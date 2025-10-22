Παράλληλα, το Ιράν επικύρωσε νόμο για ένταξη στη σύμβαση του ΟΗΕ κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με την ελπίδα ότι αυτό θα οδηγήσει σε πρόσβαση στις παγκόσμιες τραπεζικές συναλλαγές.

Το Ιράν δεν θα επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ όσο η Ουάσινγκτον προβάλλει «παράλογες απαιτήσεις», δήλωσε την Τετάρτη ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμμετείχαν σε πέντε γύρους έμμεσων πυρηνικών διαπραγματεύσεων, που ολοκληρώθηκαν με τον 12ήμερο αεροπορικό πόλεμο τον Ιούνιο, κατά τον οποίο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Οι συνομιλίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη με τις ΗΠΑ, καθώς και οι διαπραγματεύσεις στη Νέα Υόρκη, ανεστάλησαν και δεν προχώρησαν λόγω των υπερβολικών απαιτήσεων των ΗΠΑ», δήλωσε ο Αμπάς Αρακτσί σύμφωνα με το Tasnim, αναφερόμενος στους πέντε γύρους συνομιλιών και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Νόμο για την προσχώρησή του στη CFT ψήφισε το Ιράν

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό το Ιράν επικύρωσε νόμο για ένταξη στη σύμβαση του ΟΗΕ κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με την ελπίδα ότι αυτό θα οδηγήσει σε πρόσβαση στις παγκόσμιες τραπεζικές συναλλαγές, σε χαλάρωση του εμπορίου και σε ανακούφιση της οικονομίας του που έχει πληγεί από τις κυρώσεις, αναφέρει το AFP.

«Ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ψήφισε τον νόμο για την προσχώρηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Διεθνή Σύμβαση για την Καταστολή της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (CFT)», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim την Τετάρτη ωστόσο δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο άμεσος οικονομικός αντίκτυπος εάν αφαιρεθεί από τη λίστα της FATF.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν εξελέγη πέρυσι με την υπόσχεση να βελτιώσει τις σχέσεις με τη Δύση και να εξασφαλίσει την άρση των κυρώσεων που πλήττουν την οικονομία της χώρας. Η κυβέρνησή του προσπαθεί να ευθυγραμμίσει τη χώρα με τις απαιτήσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία παρακολουθεί το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η Τεχεράνη παρέχει εδώ και χρόνια υποστήριξη στηΧαμάς, τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και τους Χούθι της Υεμένης, όλες χαρακτηρισμένες ως «τρομοκρατικές» οργανώσεις από τις ΗΠΑ, μαζί με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Η χώρα μπήκε εκ νέου στη μαύρη λίστα της FATF με τις μη συνεργαζόμενες χώρες το 2020. Στην ίδια λίστα είναι η Βόρεια Κορέα και η Μιανμάρ. Μαζί με τις βαριές διεθνείς κυρώσεις, ιδίως από τις ΗΠΑ, η συμπερίληψη του Ιράν στη μαύρη λίστα έχει απομονώσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας και έχει περιορίσει σοβαρά την πρόσβασή της στο διεθνές τραπεζικό σύστημα.

Με πληροφορίες του Reuters/AFP