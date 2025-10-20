«Τι σχέση έχει με την Αμερική το αν το Ιράν έχει πυρηνικές εγκαταστάσεις ή όχι; Αυτές οι παρεμβάσεις είναι ακατάλληλες, λανθασμένες και καταναγκαστικές» είπε ο Χαμενεΐ.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απέρριψε τη Δευτέρα την προσφορά του Τραμπ για νέες συνομιλίες και διέψευσε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου ότι έχουν καταστρέψει τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.

«Ο Τραμπ λέει ότι είναι διαπραγματευτής, αλλά αν μια συμφωνία συνοδεύεται από εξαναγκασμό και το αποτέλεσμά της είναι προκαθορισμένο, δεν είναι συμφωνία αλλά μάλλον επιβολή και εκφοβισμός», δήλωσε ο Χαμενεΐ σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ μιλώντας στο ισραηλινό κοινοβούλιο ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ότι θα ήταν υπέροχο αν η Ουάσινγκτον μπορούσε να διαπραγματευτεί μια «ειρηνευτική συμφωνία» με την Τεχεράνη, μετά την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει με υπερηφάνεια ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν την πυρηνική βιομηχανία του Ιράν. Πολύ καλά, κάνε όνειρα!», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ και συνέχισε «Τι σχέση έχει με την Αμερική το αν το Ιράν έχει πυρηνικές εγκαταστάσεις ή όχι; Αυτές οι παρεμβάσεις είναι ακατάλληλες, λανθασμένες και καταναγκαστικές».

Σημειώνεται ότι οι δυτικές δυνάμεις κατηγορούν το Ιράν ότι προσπαθεί κρυφά να αναπτύξει πυρηνική βόμβα μέσω εμπλουτισμού ουρανίου και θέλουν να σταματήσει αυτή τη δραστηριότητα. Η Τεχεράνη από την άλλη αρνείται ότι επιδιώκει να μετατρέψει τον εμπλουτισμό σε όπλο, λέγοντας ότι το πρόγραμμα έχει αποκλειστικά πολιτικούς ενεργειακούς σκοπούς.

Υπενθυμίζεται ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμμετείχαν σε πέντε γύρους έμμεσων πυρηνικών διαπραγματεύσεων, που έληξαν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να βομβαρδίζουν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.