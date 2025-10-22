Υπό 24ωρη παρακολούθηση θα βρίκεται ο Σαρκοζί στη φυλακή La Sante μετά τις απειλές που δέχεται από συγκρατούμενούς του.

Δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο κελί που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από εκείνο του Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή La Sante, μετά από απειλές που δέχθηκε κατά της ζωής του, ήδη από το πρώτο βράδυ ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας.

Η εξέλιξη αυτή ήταν το αποτέλεσμα μιας «τρομακτικής» πρώτης νύχτας που πέρασε ο Σαρκοζί στη φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Παρίσι. Φυλακίστηκε την Τρίτη, μετά από πενταετή ποινή κάθειρξης για συνωμοσία αποδοχής χρημάτων από ξέπλυμα, που φέρεται να δέχθηκε από τον εκλιπόντα δικτάτορα της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Μέσα σε λίγες ώρες, από τη στιγμή που ο Σαρκοζί πέρασε το κατώφλι της φυλακής, εμφανίστηκε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο ένας συγκρατούμενός του φωνάζει «Θα πάρουμε εκδίκηση για τον Καντάφι, τα ξέρουμε όλα, Σαρκοζί... τα ξέρουμε όλα. Δώσε πίσω τα δισεκατομμύρια δολάρια».

Την Τετάρτη, πηγή του υπουργείου Εσωτερικών επιβεβαίωσε ότι δύο αξιωματικοί της Υπηρεσίας Προστασίας VIP, SDLP, μεταφέρθηκαν στο «κελί δίπλα από εκείνο του πρώην προέδρου για 24ωρη προστασία».

Ο Eric Ciotti, πρόεδρος του συντηρητικού κόμματος του Σαρκοζί, εξέφρασε τις ανησυχίες του για τις θανατικές απειλές. «Είναι απολύτως θεμιτό να διασφαλιστεί η ασφάλεια ενός πρώην προέδρου της δημοκρατίας παντού, ανά πάσα στιγμή, σε όλες τις περιοχές. Ειδικά επειδή οι απειλές εναντίον του θα είναι πολύ μεγαλύτερες στους κύκλους στους οποίους βρίσκεται. Είδα εικόνες να απειλείται με θάνατο κατά την άφιξή του. Η ασφάλειά του πρέπει να είναι εγγυημένη. Αυτή η φυλάκιση είναι μια τρομερή δοκιμασία για την οικογένειά του. Σκέφτομαι τη δοκιμασία που περνούν» ανέφερε.

Η Κάρλα Μπρούνι, η τρίτη σύζυγος του Σαρκοζί, έχει ήδη μιλήσει μαζί του από τη φυλακή, όπως επιβεβαίωσαν οι δικηγόροι του Σαρκοζί, λέγοντας ότι η πρώτη του νύχτα ήταν «τρομακτική». Ένας από αυτούς, ο Ζαν-Μισέλ Νταρουά, εξήγησε πως «τον είδα στο επισκεπτήριο, μείναμε μαζί για αρκετή ώρα. Είναι ο άνθρωπος που όλοι γνωρίζουν, δυνατός, μαχητής. Έχει φέρει δύο βιβλία για να διαβάσει: Ο Κόμης του Μόντε Κρίστο, το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά για την εκδίκηση και Η Ζωή του Ιησού Χριστού, για την ανάσταση».

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο αναφέρεται στον Σαρκοζί, αλλά και στον Ζιάντ Τακιεντίν, έναν πρώην Λιβανέζο έμπορο όπλων που πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες φέτος, ενώ ήταν φυγάς, μετά από κατηγορίες ότι ήταν ο μεσάζων μεταξύ Καντάφι και Σαρκοζί. Στο βίντεο ένας άγνωστος κρατούμενος στο La Sante φωνάζει «Ο Σαρκό, είναι εκεί, σε μια απομονωμένη περιοχή. Είναι ολομόναχος στο κελί του. Μόλις έφτασε, Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2025 - θα περάσει άσχημα. Ακριβώς δίπλα, υπάρχει απομόνωση από κάτω, απομόνωση, ακριβώς από πάνω. Και τα ξέρουμε όλα, θα εκδικηθούμε για τον Καντάφι. Τα ξέρουμε όλα, Σαρκό, Ζιάντ Τακιεντίν, τα ξέρουμε όλα. Δώστε πίσω τα δισεκατομμύρια δολάρια».

Ο Σαρκοζί μπήκε στη διαβόητη φυλακή στις 9:40 π.μ., ενώ άλλοι κρατούμενοι τον κορόιδευαν φωνάζοντας «Καλώς ήρθες, Σαρκοζί!» και «Ο Σαρκοζί είναι εδώ!». Στη συγκεκριμένη φυλακή έχουν εκτίσει ποινή διαβόητοι τρομοκράτες και ένοπλοι ληστές όπως ο Κάρλος το Τσακάλι και ο ληστής Ζακ Μεσρίν.

Η σχέση Καντάφι - Σαρκοζί

Το 2011 αεροσκάφη της RAF και της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας ηγήθηκαν της μαζικής βομβιστικής εκστρατείας που κατέληξε στον ξυλοδαρμό του Καντάφι μέχρι θανάτου από πλήθος κόσμου. Ο Ντέιβιντ Κάμερον ήταν ο Βρετανός πρωθυπουργός εκείνη την εποχή και επισκέφθηκε τη Λιβύη με τον Σαρκοζί. Υπάρχουν αναφορές ότι ο Σαρκοζί ήθελε τον παλιό του φίλο και σύμμαχο νεκρό καθώς μπορούσε να προσκομίσει ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του.

Ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για αποδοχή εκατομμυρίων σε παράνομες δοσοληψίες από τον Καντάφι, ο οποίος φέρεται να τον χρηματοδότησε για να κερδίσει τις εκλογές για την προεδρεία μεταξύ 2007 και 2012.

Επί του παρόντος εκτίει πενταετή ποινή φυλάκισης, αλλά έχει επίσης καταδικαστεί για δύο προηγούμενα αδικήματα, ενώ είναι αντιμέτωπος και με περαιτέρω ποινικές έρευνες. Ο Σαρκοζί είναι ο πρώτος Γάλλος αρχηγός κράτους που πηγαίνει σε φυλακή μετά τον στρατάρχη Φιλίπ Πεταίν, τον συνεργάτη των Ναζί.

Θα περνάει τον περισσότερο χρόνο μόνος του σε ένα κελί εξοπλισμένο με ντους, κρεβάτι, μικρό γραφείο, σταθερό τηλέφωνο και τηλεόραση, που θα του κοστίζει περίπου 15 ευρώ τη μέρα. Θα του επιτρέπεται μία βόλτα την ημέρα μόνος του, σε μια μικρή αυλή, αλλά δεν θα έχει κινητό τηλέφωνο.

Ο Σαρκοζί έχει υπάρξει υπουργός Εσωτερικών στη Γαλλία, εφαρμόζοντας σκληρές πολιτικές, που του χάρισαν το παρατσούκλι «Ο κορυφαίος αστυνομικός». Κάποτε ισχυρίστηκε ότι οι νεαροί παραβάτες «αποβράσματα» σε συγκροτήματα κατοικιών θα πρέπει να «εξουδετερώνονται με μάνικες» και αυτό το υπόβαθρο τον καθιστά εξαιρετικά ευάλωτο κρατούμενο.

Ο Christophe Ingrain, ένας άλλος δικηγόρος του Σαρκοζί δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, αλλά θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας πριν εκδικαστεί η υπόθεσή του. Ο Σαρκοζί έχει επίσης κριθεί ένοχος για απόπειρα δωροδοκίας δικαστή και παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.

Και η σύζυγός του η Κάρλα Μπρούνι κατηγορείται ότι συμμετείχε σε μια εκστρατεία 4 εκατομμυρίων ευρώ με την ονομασία «Επιχείρηση Σώστε τον Σαρκό», μία παράνομη απόπειρα για να μείνει ο Σαρκοζί εκτός φυλακής. Κατηγορείται επίσης για μια σειρά αδικημάτων που αφορολυν σε διαφθορά, συμπεριλαμβανομένης της «παραποίησης μαρτύρων σε οργανωμένη συμμορία». Η Κάρλα Μπρούνι αν κριθεί ένοχη θα μπορούσε να φυλακιστεί έως και 10 χρόνια. Όπως όμως και ο Σαρκοζί, έτσι και εκείνη αρνείται όσα της καταλογίζουν.

Με πληροφορίες του Independent