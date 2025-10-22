Ρωσία και Ουκρανία εξαπέλυσαν πυραυλικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά την αναβολή της συνόδου κορυφής Τραμπ - Πούτιν.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, κατά τη διάρκεια έντονων ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους στην Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ρωσικά πυρά έπληξαν νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο ενώ εκτεταμένες ζημιές υπήρξαν και στο Κίεβο. Μεταξύ των θυμάτων ήταν μια 36χρονη γυναίκα, ένα μωρό έξι μηνών και ένα κορίτσι, ηλικίας 12 ετών, όταν μια ρωσική επιδρομή έβαλε φωτιά στο σπίτι τους στο χωριό Πόχρεμπι, βόρεια της πρωτεύουσας. Ένας άνδρας στο χωριό υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Αξιωματούχοι στο Χάρκοβο δήλωσαν αργότερα ότι ένας 40χρονος άνδρας σκοτώθηκε και επτά άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με drone σε νηπιαγωγείο. Ανάμεσα στους 6 τραυματίες ήταν και παιδιά, πρόσθεσαν.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Ρωσία είχε στείλει 405 drones και 28 πυραύλους, 15 εκ των οποίων ήταν βαλλιστικοί. Το Κίεβο ήταν σε επιφυλακή για βαλλιστικούς πυραύλους τη νύχτα ενώ μέχρι το πρωί, οι ομάδες διάσωσης έσβησαν πυρκαγιές σε κτίρια.

Σε όλη την Ουκρανία, οι ρωσικές επιθέσεις στόχευσαν για άλλη μια φορά τις ενεργειακές υποδομές και υπήρξαν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Μια βουλευτής στο Κίεβο, η Ίνα Σοβσουν, δήλωσε στο πρόγραμμα Newsday του BBC ότι οι αεροπορικές επιδρομές διήρκεσαν όλη τη νύχτα και ήταν σίγουρα μια επίθεση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα σχέδιά του για μια επικείμενη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη με τον Ρώσο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου θα συζητούσαν τον τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είχαν αναβληθεί, καθώς δεν ήθελε μια να κάνει μία συνάντηση που δεν θα υπήρχε συμφωνία.

Ο Ζελένσκι από την άλλη δήλωσε ότι οι επιθέσεις απέδειξαν ότι η Μόσχα δεν είχε δεχθεί αρκετή πίεση για τη λήξη του πολέμου.

Η απάντηση της Ουκρανίας στα ρωσικά πυρά

Η Ουκρανία ωστόσο απάντησε στα ρωσικά πλήγματα. Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε αργά την Τρίτη ότι χρησιμοποίησε γαλλο-βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow από αέρος για να χτυπήσει ένα χημικό εργοστάσιο στην περιοχή Μπριάνσκ της νότιας Ρωσίας. Επίσης, έπληξε ένα εργοστάσιο όπλων και πυρομαχικών στην περιοχή Μορδοβία της Ρωσίας και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Νταγκεστάν σε επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας την Τετάρτη, ανέφερε το ουκρανικό γενικό επιτελείο.

«Οι αμυντικές δυνάμεις συνεχίζουν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για να υπονομεύσουν το στρατιωτικό και οικονομικό δυναμικό του Ρώσου επιτιθέμενου και να αναγκάσουν τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει την ένοπλη επιθετικότητά της κατά της Ουκρανίας», ανέφερε ο στρατός σε δήλωσή του στο Telegram.

Ο Τραμπ δεν θέλει μία άσκοπη συνάντηση

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, Τραμπ και Πούτιν, ο Λευκός Οίκος δήλωσε την επόμενη μέρα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε σχέδια να συναντηθεί με τον Πούτιν «στο άμεσο μέλλον». Ο Τραμπ είπε ότι δεν ήθελε να έχει μια άσκοπη συνάντηση, κάτι που η Μόσχα λέει επίσης ότι θέλει να αποφύγει.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν, ωστόσο, ότι οι προετοιμασίες για μια σύνοδο κορυφής συνεχίζονται. «Οι ημερομηνίες δεν έχουν οριστεί ακόμη, αλλά απαιτείται ενδελεχής προετοιμασία πριν γίνει, και αυτό απαιτεί χρόνο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Είναι σαφές ότι όλα αυτά περιβάλλονται από πολλά κουτσομπολιά, φήμες και ούτω καθεξής. Πολλά από αυτά είναι εντελώς αναληθή. Δεν υπάρχουν ακόμη νέα» πρόσθεσε.

«Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής συνεχίζονται», φέρεται να είπε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφσ το πρακτορείο ειδήσεων RIA. «Δεν βλέπω κανένα σημαντικό εμπόδιο. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, το παραδέχομαι - αλλά ακριβώς γι' αυτό υπάρχουν οι διπλωμάτες» πρόσθεσε.

Αυξήθηκαν οι μετοχές των ευρωπαϊκών εταιρειών άμυνας

Οι μετοχές των ευρωπαϊκών αμυντικών εταιρειών αυξήθηκαν μετά την είδηση ​​της καθυστέρησης της συνόδου κορυφής Πούτιν - Τραμπ. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υποστηρίζουν σθεναρά το Κίεβο και έχουν δεσμευτεί να αυξήσουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες για να βοηθήσουν την Ουκρανία να καλύψει τις αμυντικές της ανάγκες.

Ο Ζελένσκι μάλιστα μετέβη στη Σουηδία όπου έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό την Τετάρτη στο κέντρο ανάπτυξης και κατασκευής της Saab, η οποία κατασκευάζει μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα επιτήρησης και αεροσκάφη, πυραυλικά συστήματα και αντιαρματικά όπλα.

«Τα ρωσικά λόγια για διπλωματία δεν έχουν καμία σημασία όσο η ρωσική ηγεσία δεν αισθάνεται κρίσιμα προβλήματα. Και αυτό μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω κυρώσεων, δυνατοτήτων μεγάλου βεληνεκούς και συντονισμένης διπλωματίας μεταξύ όλων των εταίρων μας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα απηύθυνε έκκληση στους διεθνείς εταίρους του Κιέβου να κινητοποιήσουν «πρόσθετη ενεργειακή υποστήριξη» για να αποτρέψουν μια ανθρωπιστική κρίση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

