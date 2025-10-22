«Αυτές οι επιθέσεις είναι το φτύσιμο της Ρωσίας στο πρόσωπο όποιου επιμένει σε μια ειρηνική λύση», λέει οργισμένος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το πρωί της Τετάρτης με drones ένα νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο, σύμφωνα με κορυφαίους Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Υπήρξε άμεσο χτύπημα σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο στην περιοχή Χολοντνογιάρκι του Χάρκοβο. Ξέσπασε πυρκαγιά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος του Χάρκοβο, Ιχόρ Τερέχοφ.

Σύμφωνα με το Politico, oι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένας ενήλικας άνδρας σκοτώθηκε στην επίθεση στο νηπιαγωγείο και ότι 48 παιδιά ήταν σε κατάσταση σοκ - αν και κανένα δεν τραυματίστηκε - και απομακρύνθηκαν από τον χώρο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι επτά άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση στο νηπιαγωγείο, η οποία πυροδότησε ένα νέο κύμα οργής κατά της Μόσχας.

«Λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Όλα τα παιδιά έχουν απομακρυνθεί και βρίσκονται σε καταφύγια. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, πολλά παρουσιάζουν οξεία αντίδραση στρες», δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για μια επίθεση με drone σε νηπιαγωγείο. Η Ρωσία γίνεται όλο και πιο θρασεία. Αυτές οι επιθέσεις είναι το φτύσιμο της Ρωσίας στο πρόσωπο όποιου επιμένει σε μια ειρηνική λύση. Οι ληστές και οι τρομοκράτες μπορούν να τιμωρηθούν μόνο με τη βία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει εκδώσει ακόμη ανακοίνωση για τις επιθέσεις στο Χάρκοβο.

