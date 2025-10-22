Ο ένας εκ των δύο ομήρων είχε εμφανιστεί το 2023 σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη Χαμάς και ανέφερε πως είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο, χωρίς αυτό να μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι σοροί δύο ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς την Τρίτη ταυτοποιήθηκαν και ανήκουν στους Αριέ Ζαλμανόβιτς και Ταμίρ Αντάρ.

Ο 85χρονος Ζαλμανόβιτς απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς Νιρ Οζ και σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν σε αιχμαλωσία στις 17 Νοεμβρίου 2023, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF). Ο 38χρονος Αντάρ ήταν μέλος της ομάδας ασφαλείας της κοινότητας του Νιρ Οζ και έπεσε μαχόμενος εναντίον ενόπλων της Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Η επιστροφή των σορών τους σημαίνει ότι η Χαμάς έχει μεταφέρει συνολικά 15 από τους 28 νεκρούς Ισραηλινούς ομήρους, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της εκεχειρίας.

Τα φέρετρα παραδόθηκαν σε ισραηλινούς στρατιώτες μέσα στο παλαιστινιακό έδαφος από τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος τα είχε προηγουμένως παραλάβει από τη Χαμάς.

Η Χαμάς είχε παραδώσει στο παρελθόν τη σορό ενός Παλαιστίνιου κατά τη διάρκεια ανταλλαγής ομήρων, γεγονός που, όπως ανέφερε, ήταν «ατύχημα» λόγω των δυσκολιών εντοπισμού των σορών.

Προτού ταυτοποιηθούν οι τελευταίες σοροί, οι IDF είχαν τονίσει ότι «η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων».

Στο Ισραήλ επικρατεί οργή για το γεγονός ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη επιστρέψει όλες τις σορούς, αν και η παλαιστινιακή οργάνωση δηλώνει ότι προσπαθεί να το πράξει, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες καθώς βρίσκονται στα ερείπια κτιρίων που έχουν καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς των IDF στη Γάζα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων, το Ισραήλ έχει απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους και 1.718 κρατουμένους από τη Γάζα, καθώς και 15 σορούς Παλαιστινίων για κάθε Ισραηλινό όμηρο που επέστρεψε νεκρός.

Η πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ έχει επίσης επιφέρει μια κάποια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα - αν και σε καμία περίπτωση ικανοποιητική - μερική αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων και παύση των εχθροπραξιών, που ωστόσο ακυρώθηκε από φονικές συγκρούσεις το Σαββατοκύριακο, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της συμφωνίας.

