Ο Τραμπ απειλεί ότι αν η Χαμάς συνεχίσει να λειτουργεί άσχημα, παραβιάζοντας τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, οι σύμμαχοι θα μπουν στη Γάζα και θα την ισοπεδώσουν.

Νέες απειλές κατά της Χαμάς εξαπέλυσε με τον προσφιλή τρόπο, μέσω του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας υπόσχεση ότι το τέλος της θα είναι «γρήγορο, βάναυσο και βίαιο» εάν «συνεχίσει να λειτουγεί άσχημα», παραβιάζοντας τη συμφωνία της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Τραμπ δήλωσε ότι πολλοί «σύμμαχοι» των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή συμφωνούν με την ευκαιρία που δίνει ο ίδιος στη Χαμάς, και είναι θετικοί να εισβάλλουν με δυνάμεις στη Γάζα, για να ισοπεδώσουν τη Χαμάς, αν δεν ακολουθεί τους κανόνες της εκεχειρίας.

«Πολλοί από τους πλέον μεγάλους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή και στις γύρω περιοχές, με έχουν ενημερώσει ρητά και έντονα, με μεγάλο ενθουσιασμό, ότι θα καλωσορίσουν την ευκαιρία, κατόπιν αιτήματός μου, να μπουν στη Γάζα με ισχυρές δυνάμεις και να «ισοπεδώσουν τη Χαμάς» εάν συνεχίσει να ενεργεί άσχημα, παραβιάζοντας τη συμφωνία τους μαζί μας» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Μέση Ανατολή δεν έχει δει τέτοια αγάπη εδώ και χίλια χρόνια! Είναι ένα όμορφο θέαμα! Είπα σε αυτές τις χώρες και στο Ισραήλ: «Όχι ακόμα!». Υπάρχει ακόμα ελπίδα η Χαμάς να κάνει το σωστό. Εάν δεν το κάνει, το τέλος της Χαμάς θα είναι γρήγορο, βάναυσο και βίαιο! Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις χώρες που κάλεσαν για να προσφέρουν βοήθεια. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ινδονησίας και τον υπέροχο ηγέτη της για όλη τη βοήθεια που έχουν δείξει και προσφέρουν στη Μέση Ανατολή και στις ΗΠΑ» συνέχισε ο Ντόναλντ τραμπ και έκλεισε την ανάρτησή του ευχαριστώντας όλους, όσοι συμβάλλουν.

Συνεχίζεται η ανταλλαγή σορών μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανέφερε ότι θα παραδώσει τις σορούς δύο ακόμα ισραηλινών ομήρων την Τρίτη στη Γάζα στις 9 μ.μ. ( ώρα Ελλάδας) στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ. Μέχρι στιγμής έχει παραδώσει τις σορούς 13 από τους 28 ομήρους.

Από την πλευρά του το Ισραήλ επέστρεψε την Τρίτη 15 ακόμα σορούς Παλαιστινίων στη Γάζα, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό.

«Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) διευκόλυνε σήμερα τη μεταφορά νεκρών Παλαιστινίων στις αρχές στη Γάζα... Οι τοπικές υγειονομικές αρχές στη Γάζα επιβεβαίωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών που παρελήφθησανσήμερα είναι 15», ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ πρέπει να παραδίδει τις 15 σορούς Παλαιστινίων για κάθε νεκρό Ισραηλινό. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι η Χαμάς παρέδωσε τη σορό του 13ου ομήρου τη Δευτέρα. Συνολικά, το Ισραήλ έχει παραδώσει μέχρι στιγμής 165 σορούς Παλαιστινίων.

Ορισμένοι Παλαιστίνιοι γιατροί λένε ότι το γεγονός ότι πολλές από τις σορούς που έχουν επιστραφεί ήταν με δεμένα μάτια και χέρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι βασανίστηκαν και στη συνέχεια σκοτώθηκαν κατά την κράτησή τους στη Σντε Τεϊμάν, μια διαβόητη ισραηλινή φυλακή.

Το υπουργείο Υγείας, του οποίου τα στοιχεία ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα, αναφέρει ότι αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 68.229 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 170.369 άλλοι έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι περισσότεροι από τους Παλαιστίνιους, που σκοτώθηκαν σε αυτές τις ισραηλινές επιθέσεις ήταν άμαχοι, πολλοί από τους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά.

Με πληροφορίες του Guardian/Al Jazeera/Reuters