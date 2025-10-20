Σε μια ληστεία μόλις τεσσάρων λεπτών μέσα στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου, οι δράστες χρησιμοποίησαν ανυψωτικό καλάθι, έσπασαν προθήκες και διέφυγαν με ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα - «χωρίς να ανοίξει ρουθούνι».

Η ληστεία έγινε περίπου 30 λεπτά μετά το άνοιγμα του μουσείου και χαρακτηρίζεται ως μία από τις διαβόητες της πρόσφατης ιστορίας. Συνέβη μόλις 250 μέτρα από τη Μόνα Λίζα κι ενώ στην αίθουσα του Απόλλωνα βρίσκονταν επισκέπτες και προσωπικό ασφαλείας.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν ανυψωτικό μηχάνημα, παραβίασαν παράθυρο και κατευθύνθηκαν απευθείας στις γυάλινες προθήκες, όπου εκτίθενται τα στέμματα και τα διαμάντια της Γαλλικής Βασιλικής Συλλογής, όπως το Regent, το Sancy και το Hortensia.

Πιο αναλυτικά, ένα ανυψωτικό «καλάθι» - το οποίο, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι, έφεραν οι ληστές και το οποίο αφαιρέθηκε αργότερα - στήθηκε στη πρόσοψη που βλέπει στον Σηκουάνα. Γύρω στις 9:30 π.μ., οι εισβολείς παραβίασαν παράθυρο, έκοψαν τα τζάμια με δίσκο κοπής και κατευθύνθηκαν απευθείας στις γυάλινες προθήκες.

Οι ληστές διέφυγαν με μοτοσικλέτες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ όταν χτύπησε ο συναγερμός, η ληστεία είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Τα 8 αντικείμενα που έκαναν «φτερά»

Σύμφωνα με αξιωματούχους, αφαιρέθηκαν συνολικά οκτώ αντικείμενα:

1. Σμαραγδένιο περιδέραιο - από το σετ της Αυτοκράτειρας Μαρί-Λουίζ, δεύτερης συζύγου του Ναπολέοντα Βοναπάρτη.

2. Σκουλαρίκια (μονά) - από το ίδιο σετ με το περιδέραιο της Μαρί-Λουίζ.

3. Διαδήμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας.

4. Ρελικάριο (broche dite broche reliquaire) της Αυτοκράτειρας Ευγενίας.

5. Μεγάλη καρφίτσα-φιόγκος (corsage-bow brooch) - της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, μέρος του αυτοκρατορικού σετ του 19ου αιώνα.

6. Κορώνα με ζαφείρια - από σετ που ανήκε στις γαλλίδες βασίλισσες Μαρί-Αμελί και Ορτανσί.

7. Περιδέραιο με ζαφείρια - από το ίδιο σετ.

8. Σκουλαρίκι (μονό) - από το ίδιο σετ.

Η ληστεία εκθέτει τα κενά ασφαλείας του Λούβρου - παρά τις αναβαθμίσεις και τα νέα συστήματα παρακολούθησης - κι έρχεται σε μια περίοδο που το μουσείο καλείται να διαχειριστεί τεράστιο όγκο επισκεπτών με ανεπαρκές προσωπικό φύλαξης.

Η υπόθεση έχει μάλιστα προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, με τον ηγέτη της ακροδεξιάς, Τζόρνταν Μπαρντέλα, να κατηγορεί τον Εμανουέλ Μακρόν για «αβάσταχτη ταπείνωση της χώρας».

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρωτοφανές περιστατικό έρχεται καθώς ο Μακρόν προωθεί το σχέδιο «Αναγέννησης του Λούβρου», διάρκειας μιας δεκαετίας και προϋπολογισμού περίπου 700 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την αντιμετώπιση του συνωστισμού και τη δημιουργία ειδικής αίθουσας για τη Μόνα Λίζα μέχρι το 2031.

Οι αρχές ερευνούν την κλοπή, εξετάζουν το ανυψωτικό μηχάνημα και τα σημεία πρόσβασης, ελέγχουν τις κάμερες ασφαλείας και παίρνουν καταθέσεις από το προσωπικό, ενώ δεν είναι ακόμη σαφές πόσοι συμμετείχαν ή αν υπήρξε βοήθεια μέσα από το μουσείο.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, οι δράστες ήταν τέσσερις: δύο ντυμένοι εργάτες με γιλέκα ασφαλείας στο ανυψωτικό και δύο πάνω σε σκούτερ.

Η αξία των κλεμμένων κοσμημάτων χαρακτηρίζεται «ανεκτίμητη» και η ανάκτησή τους πιθανότατα θα είναι δύσκολη, καθώς τα επαγγελματικά κυκλώματα συχνά «κόβουν» μεγάλα, αναγνωρίσιμα πετράδια για να αποφύγουν την αναγνώρισή τους.