«Συμφωνία τώρα» το μήνυμα Τραμπ προς Ουκρανία - Ρωσία μετά τη συνάντηση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πήγε στην Ουάσινγκτον ελπίζοντας να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να του δώσει Tomahawk. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος του έβαλε «φρένο» για τους πυραύλους και για τα ουκρανικά εδάφη που έχει κατακτήσει η Ρωσία, όπως φάνηκε τόσο από την ανάρτηση του Τραμπ όσο και από τις δηλώσεις του Ζελένσκι μετά τη συνάντηση.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου ήταν μήνυμα και προς τις δύο κατευθύνσεις: «Είναι η ώρα να κάνετε συμφωνία» και «Θα πρέπει να σταματήσουν τον πόλεμο εκεί όπου βρίσκονται». Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι μιλούσε σε δημοσιογράφους, αφού ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη συνάντησή του με τον Τραμπ.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν απέκλεισε την παραχώρηση εδαφών, όπως έκανε έως τώρα. Εμφανίστηκε αρκετά «μαγκωμένος» και περιορίστηκε να πει ότι το εδαφικό ζήτημα θα είναι το πιο δύσκολο στις διαπραγματεύσεις. Όσο για τους πυραύλους μεγάλης μεγάλου βεληνεκούς, παραδέχθηκε το «φρένο» του Τραμπ. «Δεν θέλω να κάνω δηλώσεις για αυτό, επειδή οι ΗΠΑ δεν θέλουν κλιμάκωση», είπε.

Τραμπ: Ώρα να γίνει μια συμφωνία

Μετά τη συνάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο για το Μαρ-α-Λάγκο, χωρίς να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Ωστόσο, έστειλε το μήνυμά του, την ώρα που μιλούσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Θέλει μια συμφωνία τώρα και να σταματήσει ο πόλεμος «εκεί όπου βρίσκονται» οι δυνάμεις των δύο χωρών.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εγκάρδια, αλλά του είπα, όπως επίσης είπα σθεναρά στον πρόεδρο Πούτιν, ότι είναι καιρός να σταματήσουν οι σκοτωμοί και να γίνει μία συμφωνία!

Αρκετό αίμα έχει χυθεί, με τα όρια ιδιοκτησίας να καθορίζονται από τον πόλεμο και τα κότσια. Πρέπει να σταματήσουν εκεί όπου βρίσκονται. Ας ισχυριστούν ότι είναι νικητές και οι δύο, ας αποφασίσει η ιστορία! Τέλος οι πυροβολισμοί, τέλος ο θάνατος, τέλος η δαπάνη τεράστιων και μη βιώσιμων ποσών.

Αυτός είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ εάν ήμουν πρόεδρος. Χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάζονται κάθε εβδομάδα. Φτάνει πια, πηγαίνετε σπίτι στις οικογένειές σας, εν ειρήνη!».

Ζελένσκι: Δεν θα μιλήσω για αυτό, οι ΗΠΑ δεν θέλουν κλιμάκωση

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, σε πάρκο απέναντι από τον Λευκό Οίκο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν ιδιαίτερα συγκρατημένος.

Για τους πυραύλους μεγάλης εμβέλειας, παραδέχθηκε ότι η Ουάσινγκτον δεν θέλει να μιλήσει ο Ουκρανός ηγέτης δημοσίως για το θέμα. «Μιλήσαμε για αυτό, δεν θέλω να κάνω δηλώσεις για το θέμα. Αποφασίσαμε ότι δεν θα μιλήσουμε για αυτό επειδή κανένας δεν θέλει… οι ΗΠΑ δεν θέλουν κλιμάκωση κτλ.», είπε ο Ζελένσκι.

Σε άλλο σημείο τόνισε πως το Κίεβο χρειάζεται τους Tomahawk. «Κανένας δεν ακύρωσε το θέμα, πρέπει να εργαστούμε επ’ αυτού περισσότερο», δήλωσε και όταν οι δημοσιογράφοι επέμειναν, συμπλήρωσε: «Ρωτήστε τους Αμερικανούς, δικό σας όπλο είναι».

«Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε χωρίς βαλλιστικούς πυραύλους. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση, αυτή την πίεση χρειαζόμαστε», τόνισε λίγα λεπτά αργότερα. Σε ό,τι αφορά στην ανταλλαγή που πρότεινε με ουκρανικά drones, δήλωσε ότι οι ομάδες των δύο χωρών θα συνεργαστούν επί αυτού του θέματος, αλλά δεν θέλησε να επεκταθεί.

{https://x.com/SkyNews/status/1979293154177089588}

Οι Ρώσοι φοβούνται τους Tomahawk

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Μόσχα «φοβάται» τους Tomahawk, επειδή είναι ισχυρό όπλο.

«Φοβούνται τον συνδυασμό των όπλων μας με τους Tomahawk. Καταλαβαίνουν τι μπορούμε να κάνουμε. Γι’ αυτό στέλνουν πολύ θετικά μηνύματα, όχι βέβαια προς τη δική μας πλευρά», πρόσθεσε.

«Το πιο δύσκολο ερώτημα θα είναι τα εδάφη της Ουκρανίας»

Ο Ζελένσκι δέχθηκε επανειλημμένα ερωτήσεις για πιθανή παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Και αυτή τη φορά δεν το απέκλεισε κατηγορηματικά, αλλά δήλωσε ότι θα είναι το πιο δύσκολο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις.

«Σαφώς το θέμα των εδαφών είναι πολύ ευαίσθητο και το πιο δύσκολο. Ξέρω ότι οι Ρώσοι θέλουν να κατέχουν τα πάντα, αλλά πριν από μια εκεχειρία θέλουν συμφωνία για τα εδάφη μας», είπε.

«Η θέση μας είναι ότι πρώτα χρειαζόμαστε εκεχειρία, να καθίσουμε να μιλήσουμε και να καταλάβουμε πού είμαστε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα. Ο Τραμπ καταλαβαίνει ότι το πιο δύσκολο ερώτημα σε όποια διαπραγμάτευση θα είναι τα εδάφη της Ουκρανίας», συμπλήρωσε.

«Κανένας δεν μπορεί να το τελειώσει αυτό (τον πόλεμο) χωρίς την Ουκρανία. Είναι ευαίσθητο θέμα, θα δείτε ότι θα είναι μια δύσκολη στιγμή στις διαπραγματεύσεις», απάντησε σε δεύτερη σχετική ερώτηση.

«Ποντάρουμε στην πίεση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου»

«Εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ, τον Τραμπ, ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης. «Είναι δύσκολο, είναι πολύ σκληρή λύση, είναι κατανοητό γιατί», συμπλήρωσε.

«Ποντάρουμε στην πίεση του Τραμπ στον Πούτιν για να σταματήσει τον πόλεμο», τόνισε. «Ήταν δύσκολο να διαχειριστεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά αφού ήταν επιτυχής εκεί, πιστεύω θα τα καταφέρει και σε αυτή την κατάσταση», σχολίασε.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις διμερείς, τριμερείς, ή με όποια άλλη μορφή.

«Χρειαζόμαστε τις ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας»

Μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι είχε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας, στην οποία επίσης συμμετείχαν η επικεφαλής της Κομισιόν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι συζήτησε με τον Τραμπ, όπως και με τους Ευρωπαίους, για τις εγγυήσεις ασφαλείας. «Οι ΗΠΑ δεν είναι ενάντιες σε αυτό και οι Ευρωπαίοι είναι σχεδόν έτοιμοι», είπε.

«Χρειαζόμαστε τις ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφαλείας, γιατί μόνο ο Τραμπ μιλάει με τη Ρωσία και αυτό είναι σημαντικό. Χρειαζόμαστε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας ότι ο Πούτιν δεν θα έρθει ξανά», τόνισε.

Διστακτικός ο Τραμπ για τους Tomahawk, ανταλλαγή με drones πρότεινε ο Ζελένσκι

Στις δηλώσεις που έκαναν μετά την άφιξη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι προτιμά να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία δίχως να χρειαστεί να στείλουν οι ΗΠΑ Tomahawk στο Κίεβο. Ο Ζελένσκι του πρότεινε ανταλλαγή των πυραύλων με ουκρανικά drones.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία- παρότι ο Τραμπ δήλωνε το αντίθετο πριν από λίγα 24ωρα. «Πιστεύω ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο. Νομίζω ότι θέλει να κάνει συμφωνία», δήλωσε επανειλημμένα. «Ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Ο Ζελένσκι θέλει να τελειώσει. Τώρα πρέπει να το κάνουμε», ανέφερε σε κάποιο σημείο.

Πάντως, όταν τον ρώτησαν εάν ανησυχεί ότι ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, ο Τραμπ είπε: «Ναι, αλλά όλη μου τη ζωή με χρησιμοποιούν οι καλύτεροι και τα πήγα πολύ καλά, οπότε είναι πιθανό, ναι… λίγο χρόνο. Δεν πειράζει. Αλλά νομίζω ότι είμαι αρκετά καλός σε αυτά τα πράγματα.

Σε ό,τι αφορά στους Tomahawk, ο Τραμπ δεν είπε «όχι», αλλά ούτε «ναι», μπροστά στις κάμερες. Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πόλεμος θα τελειώσει χωρίς να χρειαστεί να στείλει η Ουάσινγκτον στο Κίεβο τέτοιους πυραύλους ενώ αρκετές φορές τόνισε πως οι ΗΠΑ χρειάζονται τους Tomahawk.

«Είναι πρόβλημα, χρειαζόμαστε τους Tomahawk και πολλά άλλα όπλα που τους στέλνουμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ελπίζουμε να μην τους χρειαστούν, να τελειώσει ο πόλεμος χωρίς να τους δώσουμε Tomahaw. Είμαστε σχετικά κοντά σε αυτό», συμπλήρωσε. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα είναι κλιμάκωση ένα χτύπημα βαθιά στη Ρωσία. Εξάλλου, δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν η Ουκρανία θα αναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. «Ποτέ δεν ξέρεις. Ο πόλεμος είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Απλά ποτέ δεν ξέρεις με τον πόλεμο», αποκρίθηκε.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η χώρα του τους χρειάζεται και πρότεινε ανταλλαγή των Tomahawk με ουκρανικά drones. Επανέλαβε ότι ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, αλλά είπε στον Τραμπ πως «με τη βοήθειά σας μπορούμε να τερματίσουμε τον πόλεμο».

«Η Ουκρανία έχει drones αλλά όχι Tomahawk, για αυτό τους χρειαζόμαστε. Οι ΗΠΑ έχουν ισχυρή παραγωγή, έχουν Tomahawk και άλλους πυραύλους. Αλλά μπορούν να έχουν τα δικά μας drones, για αυτό μπορούμε να συνεργαστούμε», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι έχει πρόταση για αυτό.

«Ναι, ενδιαφερόμαστε», είπε ο Τραμπ όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε για τα ουκρανικά drones. «Έχουμε πολλά, φτιάχνουμε δικά μας, αλλά αγοράζουμε και από άλλους. Και φτιάχνουν πολύ καλά drones», πρόσθεσε, αλλά υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει τίποτα» σαν τα μαχητικά αεροσκάφη που διαθέτουν οι ΗΠΑ.

Διμερής η συνάντηση στη Βουδαπέστη

Για τη συνάντηση στη Βουδαπέστη, ο Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα είναι διμερής, αλλά «θα είμαστε σε επαφή με τον Ζελένσκι». «Υπάρχει μεγάλο μίσος ανάμεσα στους δύο, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση», σχολίασε.

Είμαστε έτοιμοι για συνομιλίες με κάθε μορφή, δήλωσε ο Ζελένσκι. «Διμερείς, τριμερείς συνομιλίες, αυτό που έχει σημασία είναι η ειρήνη», τόνισε. «Το πιο σημαντικό για τους Ουκρανούς, που δέχονται κάθε ημέρα επιθέσεις, είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας», υπογράμμισε.

Ο Ζελένσκι έδειξε στον Τραμπ χάρτες με στόχους στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσίασε στον Αμερικανό ηγέτη χάρτες με πιθανούς στόχους στη Ρωσία, σύμφωνα με πηγή από την ουκρανική αντιπροσωπεία, που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Στους χάρτες, υπάρχουν σημεία πίεσης για την άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία της Ρωσίας, που θα μπορούσαν να μπουν στο στόχαστρο, προκειμένου να αναγκαστεί ο Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο», ανέφερε η ίδια πηγή.