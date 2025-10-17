Ο πρίγκιπας Ανδρέας θα παραιτηθεί και από τον τίτλο του Δούκα της Υόρκης

Ο πρίγκιπας Ανδρέας ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τους τίτλους του, συμπεριλαμβανομένου του Δούκα της Υόρκης. Ωστόσο, όπως ορίζει το καθεστώς στη Βρετανία, θα παραμείνει πρίγκιπας, καθώς γεννήθηκε γιος της Ελισάβετ Β'.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρίγκιπας Άντριου ανέφερε: «Σε συζήτηση με τον Βασιλιά και την άμεση και ευρύτερη οικογένειά μου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνεχιζόμενες κατηγορίες εναντίον μου αποσπούν την προσοχή από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της Βασιλικής Οικογένειας.

Αποφάσισα, όπως πάντα, να βάλω πάνω απ' όλα το καθήκον μου προς την οικογένεια και τη χώρα μου. Επιμένω στην απόφασή μου πριν από πέντε χρόνια να αποστασιοποιηθώ από τη δημόσια ζωή.

Με τη συμφωνία της Αυτού Μεγαλειότητας, πιστεύουμε ότι πρέπει τώρα να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Συνεπώς, δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο μου ούτε τις τιμές που μου έχουν απονεμηθεί.

Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον μου».

Η απόφαση έρχεται μετά από την τεράστια πίεση στον πρίγκιπα Ανδρέα και τις αποκαλύψεις περισσότερων αναφορών για τη σχέση του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και για τη σχέση του με έναν φερόμενο ως Κινέζο κατάσκοπο.

{https://www.youtube.com/watch?v=IljU4-zqEwU}

Η πρώτη αντίδραση από το παλάτι

Ο Βασιλιάς είναι «χαρούμενος» που ο πρίγκιπας Άντριου πήρε την απόφαση να αποποιηθεί τους βασιλικούς του τίτλους, ανέφερε η βασιλική ανταποκρίτρια του Skynews Ρίανον Μιλς .

Χαρακτήρισε μάλιστα την κίνηση «εξαιρετική», λέγοντας: «Δείχνει ότι τα πράγματα είχαν ξεπεράσει τα όρια», με τους ισχυρισμούς εναντίον του να αποτελούν «υπερβολική απόσπαση της προσοχής για τη βασιλική οικογένεια».

«Αυτή η απόφαση ουσιαστικά ελήφθη σε συνεργασία με τον Βασιλιά - ναι, ήταν απόφαση του πρίγκιπα, αλλά με πολύ στενή διαβούλευση με τον Βασιλιά Κάρολο, και καταλαβαίνουμε ότι ο Βασιλιάς είναι χαρούμενος με αυτό το αποτέλεσμα».

Η φωτογραφία που «έκαψε» τον πρίγκιπα Ανδρέα

Ο πρόγκιπας Ανδρέας, στην συνέντευξη που είχε δώσει στο BBC, δήλωσε πως δεν θυμάται να συνάντησε ποτέ την 17χρονη τότε, Virginia Roberts, ενώ την ημέρα που υποτίθεται πως συνέβη η γνωριμία τους, εκείνος ήταν στην πιτσαρία με την κόρη του, Βεατρίκη.

«Επειδή απουσίαζε η τότε σύζυγός μου, Δούκισσα της Υόρκης, έμεινα με το παιδί, αφού είχαμε ως κανόνα όταν απουσίαζε ο ένας να μένει με τα παιδιά ο άλλος. Εκείνη την εποχή, μάλιστα, είχα πάρει άδεια από το Ναυτικό, όπου υπηρετούσα, και ήμουν σπίτι», λέει αρχικά ο πρίγκιπας.

Ωστόσο, μια φωτογραφία τον «έκαψε», αφού τον απεικονίζει να κρατά από τη μέση, την 17χρονη, με την ίδια να επιμένει πως η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2001 στην έπαυλη του Έπσταϊν, όπου ο επιχειρηματίας την κρατούσε ως σκλάβα του σεξ και την υποχρέωσε να συνευρίσκεται με τον πρίγκιπα Ανδρέα.

{https://www.youtube.com/watch?v=AKQi3wzNFGQ}

«Συγγνώμη, αλλά ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, εκτός του ότι το να φωτογραφηθώ δημοσίως είναι κάτι σπάνιο, οι αγκαλιές και οι δημόσιες εκφράσεις αγάπης δεν είναι κάτι που συνηθίζω. Αυτή είναι η καλύτερη εξήγηση που μπορώ να σας δώσω και φοβάμαι ότι αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε όχι με τον τρόπο που ισχυρίζονται ότι τραβήχτηκε. Κοιτάξτε, δεν θυμάμαι να τραβήχτηκε ποτέ αυτή η φωτογραφία. Δεν θυμάμαι να πήγα ποτέ στο πάνω δωμάτιο αυτού του σπιτιού. Από τις έρευνες που έχω κάνει, μπορεί κανείς να αποδείξει αν αυτή η φωτογραφία είναι ψεύτικη ή όχι» είπε μεταξύ άλλων.