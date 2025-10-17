Η έκρηξη του ηφαιστείου αναμένεται να κορυφωθεί από το Σάββατο ως τη Δευτέρα.

Το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα. Πρόκειται για την 35η κατά σειρά και αναμένεται να κορυφωθεί μεταξύ 17 και 22 Οκτωβρίου.

Η τρέχουσα έκρηξη, η οποία ξεκίνησε στις 23 Δεκεμβρίου 2024, έχει ήδη προκαλέσει 34 επεισόδια εκροής λάβας, καθένα από τα οποία χωρίζεται από σύντομες παύσεις στη δραστηριότητά του. Κατά τη διάρκεια των πρώτων επεισοδίων της έκρηξης, υπήρχε μόνο ένα βόρειο και ένα νότιο άνοιγμα. Το νότιο άνοιγμα καλυπτόταν κατά διαστήματα από λάβα και τέφρα από το βόρειο άνοιγμα, αλλά προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν ισχύει πλέον.

Στις 6 Αυγούστου 2025, σχηματίστηκε μια νέα ρωγμή νότια του νότιου ανοίγματος, στο τοίχωμα του Χαλεμαουμάου. Στη συνέχεια, άνοιξε ένα νέο ενδιάμεσο άνοιγμα στην περιοχή των ρωγμών μεταξύ των βόρειων και νότιων ανοιγμάτων. Αυτή η ενδιάμεση περιοχή μεταξύ των βόρειων και νότιων αεραγωγών εξερράγη επίσης σε επόμενη έκρηξη.

Το βράδυ της Τετάρτης, ήταν ορατή τόσο από τις βόρειες όσο και από τους νότιους αεραγωγούς, μια σχεδόν συνεχής ισχυρή λάμψη, υποδεικνύοντας ότι το μάγμα βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί με περιορισμένο προσωπικό κατά τη διάρκεια του κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Το ηφαίστειο πέρασε από επτά επεισόδια υπερχείλισης-αποστράγγισης λάβας την Πέμπτη μεταξύ 7:47 π.μ. και 1 μ.μ. η οποία αποτελεί πρόδρομη δραστηριότητα για ένα ακόμη επεισόδιο. Οι υπερχειλίσεις παρήγαγαν σύντομες, καναλοποιημένες ροές λάβας που κινήθηκαν στον πυθμένα του κρατήρα. Κάθε επεισόδιο υπερχείλισης κατέληγε με την αποστράγγιση λάβας στο νότιο άνοιγμα.

Το HVO αναμένει νέα επεισόδια σε αυτή την παρατεταμένη έκρηξη τις επόμενες ώρες ή και ημέρες, πιθανώς με αυξημένη συχνότητα ή διάρκεια. Προβλέπει πως η έκχυση λάβας θα ξεκινήσει μεταξύ 17 και 22 Οκτωβρίου 2025, με τις πιο πιθανές ημερομηνίες να είναι μεταξύ 18 και 20 Οκτωβρίου.

