Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς πως παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου και προέβλεπε την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.

Οι αρχές της Τουρκίας ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη πως έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν ειδικούς για να βοηθήσουν στις έρευνες προκειμένου να ανακτηθούν πτώματα θαμμένα στα συντρίμμια στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Χαμάς έπειτα από σειρά σκοτωμών στον παλαιστινιακό θύλακο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που πρότεινε το σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος των τελευταίων δυο χρόνων, διεμήνυσε χθες μέσω Truth Social ότι «θα πάμε να σκοτώσουμε» τα μέλη του παλαιστινιακού κινήματος αν «δεν σταματήσει να σκοτώνει κόσμο» στη Γάζα.

Αφότου σταμάτησαν οι μάχες, το κίνημα επεκτείνει την παρουσία του στην Γάζα, μεγάλο μέρος της οποίας έχει μετατραπεί σε σωρούς από συντρίμμια, και την Τρίτη δημοσιοποίησε βίντεο με την εκτέλεση ανδρών που παρουσίασε ως «συνεργάτες» του Ισραήλ.

Πάντως η Χαμάς επανέλαβε χθες τη «δέσμευσή της» για την «εφαρμογή» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ που κλείστηκε σε έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο και «επιστρέψει όλα τα εναπομείναντα λείψανα» ομήρων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το παλαιστινιακό κίνημα άφησε ελεύθερους έγκαιρα τους 20 ζωντανούς ομήρους, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει επαναπατρίσει παρά εννιά λείψανα από τα 28 στη Λωρίδα της Γάζας.

Επιχειρηματολόγησε πως επέστρεψε στο Ισραήλ τα λείψανα στα οποία μπόρεσε να έχει πρόσβαση και πρόσθεσε πως θα χρειαστούν «μεγάλες προσπάθειες και ειδικός εξοπλισμός» για να ανακτηθούν όσα απομένουν.

Χθες η Άγκυρα ανακοίνωσε πως έστειλε ειδικούς για να συμμετάσχουν στις έρευνες για την ανάσυρση θαμμένων πτωμάτων, «συμπεριλαμβανομένων των ομήρων». Κάπου 80 μέλη σωστικών συνεργείων, που επιχειρούν σε πολύ δύσκολα κι επικίνδυνα περιβάλλοντα, ιδίως έπειτα από σεισμούς, είναι ήδη επιτόπου, διευκρίνισαν οι τουρκικές αρχές.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Πέμπτη «αποφασισμένος» να φέρει πίσω «όλους τους ομήρους» σε επίσημη εκδήλωση για την επέτειο της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στον οποίο σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας.

Πιέζεται από οικογένειες ομήρων, που απαίτησαν «να σταματήσει αμέσως η εφαρμογή κάθε άλλης διάστασης της συμφωνίας» όσο δεν έχουν επιστρέψει οι όμηροι.

Μια ημέρα νωρίτερα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απειλούσε πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ξαναρχίσουν, «σε συντονισμό με τις ΗΠΑ», αν «η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία».

«Σκάβουν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να καλεί το Ισραήλ να κάνει υπομονή προχθές Τετάρτη. «Είναι μακάβρια διαδικασία (...) πάντως σκάβουν, σκάβουν στ’ αλήθεια» και «βρίσκουν πολλά πτώματα», είπε ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους.

Σε αντάλλαγμα για τον επαναπατρισμό λειψάνων ομήρων, το Ισραήλ επέστρεψε συνολικά 120 πτώματα Παλαιστινίων, τα 30 χθες στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Οι προσβάσεις στη Λωρίδα της Γάζας – όλες ελέγχονται από το Ισραήλ – παραμένουν πολύ περιορισμένες. Μετά την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων, το Ισραήλ αναμένεται να επιτρέψει το άνοιγμα της κρίσιμης διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου με τον παλαιστινιακό θύλακο.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γεδεών Σάαρ δήλωσε χθες πως θα ανοίξει «πιθανόν την Κυριακή».

Στα τέλη Αυγούστου ο ΟΗΕ, ο οποίος ζητεί να ανοίξουν αμέσως όλες οι διελεύσεις, κήρυξε σε κατάσταση λιμού τομείς της Γάζας, κάτι που αμφισβήτησε η κυβέρνηση του Ισραήλ.

Επιστρέφοντας στα συντρίμμια αυτών που ήταν τα σπίτια τους στην πόλη της Γάζας, πολλοί κάτοικοι έστησαν σκηνές ή πρόχειρα καταλύματα ανάμεσα στα ερείπια, σύμφωνα με οπτικό υλικό του AFP.

«Μας έριξαν στον δρόμο. Δεν έχουμε νερό, τροφή, ηλεκτρικό. Τίποτα. Όλη η πόλη της Γάζας έγινε συντρίμμια και στάχτη», είπε ο Μούσταφα Μαχράμ.

Το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Τραμπ, με σκοπό να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, προβλέπει στην πρώτη του φάση κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τομείς του θυλάκου και παραδόσεις περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό, ο οποίος ζει ανθρωπιστική καταστροφή.

Κατόπιν, κάνει λόγο για αφοπλισμό της Χαμάς, αμνηστία ή εξορία για τους μαχητές της και συνέχιση της διαδικασίας απόσυρσης του ισραηλινού στρατού — όλα αυτά όμως παραμένουν υπό συζήτηση.

Η έφοδος της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.221 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων που ακολούθησαν έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 67.967 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο ΟΗΕ.

